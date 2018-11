Télévision : 5 programmes à voir pour le centenaire de l’Armistice de 1918

A l’heure du centenaire de l’armistice de 1918, le petit écran regorge de programmes centrés sur la Première Guerre Mondiale. Film, documentaires, ou concert : voici cinq rendez-vous incontournables.

Au cœur de la tranchée

Réalisé en 2013 par le réalisateur suédois Johan Earl – qui interprète également le rôle principal – le film « La dernière tranchée » suit le destin de trois soldats britanniques qui, en 1916, se retrouvent prisonniers dans un no man’s land entre les lignes alliées et allemandes après une charge qui a coûté la vie à la totalité de leurs camarades. Entre le feu des Français et de l’ennemi, ils vont devoir s’extraire de cette zone qui doit être bombardée. Un film intense qui plonge les téléspectateurs dans le quotidien des soldats dans les tranchées.

La dernière tranchée, Canal+Cinéma, vendredi 9 novembre à 20h50

Paroles d’anciens combattants

La série documentaire « 14-18, les derniers témoins » repose sur l’utilisation d’archives de 200 entretiens menés avec les derniers survivants de la Grande Guerre, ainsi que des images provenant du plus importants fonds d’archives du Royaume-Uni. Les téléspectateurs sont ainsi plongés dans les histoires des familles et des soldats. Découpée en trois épisodes, cette série documentaire démarre avec l’enthousiasme des soldats au début du conflit, avant que celui laisse rapidement place à la désillusion face aux horreurs de la guerre industrialisée. Le deuxième volet se concentre sur la « Bataille de la Somme » qui fut une tragédie humaine incommensurable. Le dernier épisode relate les derniers combats avant la victoire grâce, notamment, à l’intervention de l’armée américaine.

14-18, les derniers témoins, RMC Découverte, vendredi 9 novembre à 20h50

La guerre vue du ciel

Le documentaire « La guerre des As » prend de la hauteur. A l’hiver 1914, le maréchal Joffre annonce que l’aviation ne doit plus être qu’un simple moyen de reconnaissance, mais qu'elle doit permettre aux Alliés de remporter la guerre. Ils seront des centaines de pilotes à se livrer des combats sans merci dans les airs.

A travers les destins croisés de six pilotes d’exception – dont le Français George Guynemer (surnommé « l’As des As ») et l’Allemand Manfred von Richthofen (surnommé le « Baron rouge ») – et des reconstitutions impressionnantes en 3D agrémentées des extraits de leurs mémoires lus par des comédiens, ce film replonge dans les terribles batailles de Verdun et de la Somme. Détail étonnant : Guynemer et von Richthofen, aujourd’hui des légendes de l’aviation militaire, avaient été jugés trop chétifs pour piloter.

La guerre des As, Arte, samedi 10 novembre à 20h50

Le pouvoir de la musique

Un concert, ça change un peu. En direct depuis l’opéra royal du Château de Versailles, l’Orchestre philharmonique de Vienne s’associe aux chœurs de Radio France et à cinq grands solistes internationaux – le tout sous les ordres du chef d’orchestre autrichien Franz Welser-Möst – pour interpréter huit chefs d’œuvres de la musique classique. Entre chaque morceau, Claire Chazal lit des textes signés par le romancier et critique musical Benoit Duteurtre. Un événement retransmis sur France 5.

Concert pour la paix, France 5, dimanche 11 novembre à 15h30

Un oeil sur l'Après-guerre

Que s’est-il passé au lendemain de la signature de l’armistice de 1918 ? Comment l’Europe a-t-elle manqué la construction d’une paix durable après un conflit aussi meurtrier ? Dans la continuité de leur travail documentaire sur la Première Guerre Mondiale, Isabelle Clarke et Daniel Costelle se penchent sur les huit années qui ont suivi la fin des hostilités – de 1918 à 1926 – afin de montrer comment le monde a tenté de se relever après un tel traumatisme. Un document exceptionnel magnifiquement réalisé, usant d’une majorité d’images d’archives inédites, et toujours narré par Mathieu Kassovitz. La conclusion parfaite après une journée de célébrations.

Apocalypse, la paix impossible, France 2, dimanche 11 novembre à 21h