Tout savoir sur Claire Foy, la nouvelle Lisbeth Salander dans «Millenium»

La série «The Crown» l’a révélée au monde entier. Alors qu’elle sera à l’affiche du prochain «Millenium» le 14 novembre, rapide portrait de la nouvelle coqueluche du cinéma américain.

Derrière de grands yeux bleus et un physique frêle et gracieux se cache un fort tempérament. En quelques années, Claire Foy, actrice caméléon, a prouvé qu'elle pouvait tout jouer, de la reine d'Angleterre à une malade internée en hôpital psychiatrique en passant par Lisbeth Salander, la célèbre hackeuse tatouée et énigmatique de la saga littéraire suédoise imaginée par Stieg Larsson.

Son enfance

Née le 16 avril 1984 à Stockport dans la banlieue de Manchester, la jeune Claire Foy passe ensuite son enfance dans le comté de Buckinghamshire, au nord de Londres. Sa mère, qui travaille dans une société pharmaceutique, et son père, directeur commercial, divorcent quand elle a 8 ans. Celle qui est la benjamine d’une famille de trois enfants (sa sœur Gemma est née en 1979, son frère Robert en 1982) multiplie les petits boulots pendant son adolescence, travaillant aussi bien dans une usine qu’en tant que serveuse.

Ses premiers pas à la télévision

Après être sortie diplômée de l'Oxford School of Drama en 2007, Claire Foy, qui a joué dans diverses pièces de théâtre, tient le premier rôle de la série «La petite Dorrit» diffusée sur BBC et adaptée du roman de Charles Dickens.

Elle apparaît également dans le téléfilm «Timbré» ou la série «Crossbones» et prête ses traits à Anne Boleyn, deuxième épouse du roi Henri VIII d'Angleterre, dans «Wolf Hall» en 2015. En parallèle, l’actrice tourne au cinéma dans «Le Dernier des Templiers» en 2011 avec Nicolas Cage puis dans «Vampire Academy» et «The Lady in the Van».

Son sacre avec «The Crown»

Elle est enceinte de six mois lorsqu’elle auditionne pour le rôle de la reine Elizabeth II dans la série «The Crown» diffusée sur Netflix. Celle que les réalisateurs admirent pour son «don pour le silence» est choisie et livre une performance incroyable qui lui vaut, à 32 ans, le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique puis un Emmy Awards.

En mars 2018, on apprend que Claire Foy a été moins payée que son partenaire Matt Smith qui incarnait le Prince Philip. Pour la troisième saison qui sera prochainement dévoilée, Claire Foy, jugée «trop jeune» pour la suite du scénario, cède sa place à Olivia Colman.

Son nouveau statut de star à Hollywood

La Britannique figure aujourd’hui parmi les actrices les plus sollicitées par les réalisateurs outre-Atlantique. Après avoir joué dans le thriller «Paranoïa» de Steven Soderbergh sorti le 11 juillet 2018 et «Breathe» avec Andrew Garfield, Claire Foy est à l’affiche de deux grosses productions qui pourraient lui valoir un Oscar.

Alors qu’elle campe le rôle de Janet, épouse de l’astronaute Neil Armstrong, dans «First Man : Le Premier Homme sur la Lune» de Damien Chazelle avec Ryan Gosling - toujours en salles -, elle prête également ses traits à la célèbre hackeuse Lisbeth Salander dans «Millenium : Ce qui ne me tue pas» sur les écrans le 14 novembre 2018.

Sa vie privée

En 2014, elle épouse l’acteur Stephen Campbell Moore, avec qui elle aura une petite fille prénommée Ivy Rose en 2016. Le couple traverse une période difficile pendant le tournage de «The Crown» puisque le comédien doit se faire retirer une tumeur bénigne à l'hypophyse. Ils annoncent leur séparation en février 2018.