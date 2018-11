Toutes les apparitions de Stan Lee dans les Marvel

Stan Lee, décédé ce lundi 12 novembre à l'âge de 95 ans, aimait apparaître aux côtés de ses super-héros dans les films Marvel.

Passé maître dans l'art des «caméos», les fans avaient pris l'habitude de le guetter dans les films, s'attendant à une scène souvent hilarante. Coursier, conducteur d'autobus, astronaute, directeur de casino... Stan Lee a endossé tous les rôles.

Sa toute première apparition était au petit écran, en 1989, dans le téléfilm «Le Procès de l'Incroyable Hulk». Il y interprétait un membre du jury du tribunal. Il fait ses premiers pas au cinéma onze ans plus tard, dans «X-Men» (2000), dans lequel il incarne un vendeur de hot-dog.

un rêve d'enfant

Il a par la suite été agent de sécurité («Hulk», 2003), joueur d'échecs («Avengers», 2012), patient dans un hôpital psychiatrique («Thor : Le Monde des ténèbres», 2013), vétéran («Avengers : l'Ère d'Ultron», 2015), barman («Ant-Man», 2015)...

«C'est amusant. Pour environ douze secondes, j'ai l'impression d'être un acteur», avait-il expliqué au Los Angeles Daily News. «Tous les enfants veulent devenir acteurs. Quand j'étais enfant, je me disais 'Oh, ce serait super d'être Errol Flynn. Je veux être acteur'. Donc je fais mes caméos. Et pendant ce bref instant, je suis un acteur».

En plus des films, il a été aperçu dans des séries, des dessin animés, des jeux vidéo, ou encore des applications.