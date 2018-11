Les hommages se multiplient après le décès de Stan Lee

Le monde du 7e art pleure la mort de l’éditeur et scénariste américain, disparu lundi à l’âge de 95 ans. De nombreuses stars ont souhaité dire un dernier au revoir au créateur de Spider-Man, Hulk ou Iron Man.

Fils d’immigrés roumains, ce New-Yorkais avait commencé à travailler pour Timely Comics (ancêtre de Marvel) à partir de 1939. Au fil des décennies, et dès les années 1960, Stan Lee a révolutionné le comic-book et reste à l’origine de nombreux super-héros de la bande-dessinée américaine.

Dès l’annonce de sa disparition dans un hôpital de Los Angeles, Marvel et l’ensemble de la Walt Disney Company ont tenu à saluer «la vie et la carrière de Stan Lee et (ont présenté) leur gratitude éternelle pour les exploits inégalables qu’il a accomplis dans leurs murs ». «A chaque fois que vous ouvrirez un comic book, Stan sera là», a rappelé la maison d’édition.

Hugh Jackman, qui a interprété Wolverine, l’un des personnages des X-Men a tenu à saluer cet homme à la carrière incroyable qui restera aussi célèbre que ses héros. «Nous avons perdu un génie créatif. Stan Lee était une force pionnière dans l’univers des super-héros. Je suis fier d’avoir été une petite partie de son héritage… et d’avoir contribué à donner vie à l’un de ses personnages», a-t-il déclaré.

L’acteur Robert Downey Jr, irremplaçable Iron Man, a lui aussi souhaité rendre hommage à celui qui a changé sa vie. «Je te dois tout… Repose en paix, Stan», a posté celui qui, grâce à ce rôle, a pu connaître un second souffle au cinéma après de nombreux déboires (alcool, drogue et prison).

Un autre grand interprète de Marvel a fait part de sa tristesse. Chris Evans qui a prêté ses traits à Captain America a souligné «qu’il n’y aura jamais d’autre Stan Lee». «Durant des décennies, il a offert aux jeunes et aux vieux de l’aventure une échappatoire, du réconfort, de la confiance, de l’inspiration, de la force, de l’amitié et de la joie. Il transpirait l’amour et la gentillesse et laissera une empreinte indélébile dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Excelsior !», pouvait-on lire quelques heures après la mort du génie.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 novembre 2018

Tom Holland, qui a incarné le rôle de Peter Parker dans «Spider-Man : Homecoming», ne pouvait rester silencieux. «Combien de millions parmi nous ont une dette envers ce monsieur, personne plus que moi. Le père de Marvel a rendu tellement de gens incroyablement heureux. Quelle vie et quelle réussite. Repose en paix, Stan», a posté l’acteur sur Instagram.

Mark Hamill, inoubliable Luke Skywalker dans la saga «Star Wars» et Mark Ruffalo ont eux aussi envoyé un dernier message au scénariste.

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheMan pic.twitter.com/6OKH07ahJg — Mark Hamill (@HamillHimself) 12 novembre 2018

Sad, sad day. Rest In Power, Uncle Stan. You have made the world a better place through the power of modern mythology and your love of this messy business of being human... pic.twitter.com/x6yZ6ClNSX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 12 novembre 2018

Si le monde de Marvel est en deuil ainsi que de nombreuses personnalités outre-Atlantique, les hommages sont également venus du monde entier, dont la France. Stan Lee a en effet marqué des générations et reste une source d’inspiration pour de nombreux auteurs de BD, à l’instar de Joann Sfar. Celui qui est à l’origine de la série du «Chat du rabbin» a déclaré : «Zeus, donne-lui ton trône. Il y a un vrai patron parmi les dieux maintenant».