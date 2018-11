Faut-il manger plus gras quand il fait froid ?

Raclettes, tartiflettes, fondues... On mange généralement plus gras en hiver que le reste de l’année.

Une mauvaise idée, car cela handicape l’organisme dans son combat contre le froid et ses conséquences. Une nourriture trop riche nécessite en effet la production supplémentaire d’enzymes pour la digestion.

Ces efforts fatiguent le corps et lui laissent moins d’énergie pour combattre les rhumes et maladies, fréquents en hiver. De plus, les confiseries et chocolats de Noël, des produits industriels transformés, contiennent généralement beaucoup de graisses et de sucres ajoutés.

Consommés en excès, ils perturbent la flore intestinale, et abaissent la résistance du corps aux bactéries, présentes en nombre dans les espaces confinés où l’on s’abrite du froid. A contrario, les soupes permettent de manger des légumes, tout en hydratant le corps, souvent asséché par les chauffages intérieurs.