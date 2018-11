La Chaîne du Père Noël est de retour

Du 24 novembre au 6 janvier inclus, la Chaîne du Père Noël reprend du service dans les offres Canal.

Pour la huitième année consécutive, les enfants vont de nouveau avoir le plaisir de se plonger dans un bain de magie. Dans la journée, en plus de retrouver des aventures de leurs héros favoris, «T’Choupi», «Titeuf» ou encore «Heidi», ils prendront la direction du Grand Nord, avec «L’Apprenti du Père Noël», «Bienvenue dans la maison du Père Noël», «Chris & Mas et la Maison du Père Noël» ou encore les «Minis ateliers de Noël», avec des tutos pour apprendre à fabriquer des décorations pour les fêtes.

A la nuit tombée, La Chaîne du Père Noël proposera des soirées thématiques. Les lundis feront la part belle aux créatures de Noël, avec notamment «Trollie», et des épisodes spéciaux et inédits en France de «My little Pony». Les mardis et jeudis feront place au cinéma. Les cinéphiles en herbe auront entre autre le bonheur de découvrir «Lino», «T’Choupi : le film» ou encore «Mune, le gardien de la lune». Les mercredis seront réservés aux « enfants pas trop sages », avec au programme de la magie et des téléfilms tel que «SOS Chasseurs de monstres !». Les vendredis, les héros des studios Dreamworks feront leur show : Shrek, Madagascar, Dragons, Kung Fu Panda... Enfin le week-end, les samedis seront réservés aux contes et les dimanches à des épisodes spéciaux de Barbie.

Disponible uniquement dans les offres Canal (N°19 de Canal), la Chaîne du Père Noël émettra du 24 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus, tous les jours de 6h à 22h et jusqu’à minuit la veille de Noël et pour le réveillon. A savoir que Canal propose également la Chaîne du Père Noël aux abonnés de la TV d’Orange sur le canal 31, aux abonnés «TV by Canal Panorama» de la Freebox Revolution et aux abonnés «Famille by Canal» sur Freebox Mini4K et Freebox Crystal sur le canal 158. Et pour être sûr de ne rien manquer, les programmes seront aussi disponibles sur l’application gratuite myCanal.