Video : La bande-annonce du film «Le Roi Lion» dévoilée par Disney

Disney a dévoilé, ce vendredi 23 novembre, la première bande-annonce du remake du célèbre dessin animé Le Roi Lion, sorti en 1994.

Les images, particulièrement belles, vont faire trépigner d'impatience les fans de ce Disney incontournable pour de nombreuses générations.

Le film, réalisé par Jon Favreau, sera tourné en prises de vues réelles, agrémentées d'images de synthèse et d'effets spéciaux réalistes, que l'on peut déjà apercevoir dans la bande-annonce prometteuse.

De nombreuses stars vont prêter leur voix aux personnages du film, comme la chanteuse Beyoncé, qui incarnera Nala, l'amie d'enfance et amoureuse de Simba. Le casting des voix françaises, lui, n'a pas encore été annoncé.

Côté chansons, on retrouvera quatre morceaux cultes du dessin animé original : «L'Histoire de la vie» et «Can You Feel the Love Tonight» d'Elton John, «Hakuna Matata» et «Je voudrais être roi». Mais il faudra être un peu patient, car ce film ne sortira en salle que le 17 juillet 2019.