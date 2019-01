Tout savoir sur Chimène Badi, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Connue du public depuis plus de quinze ans, Chimène Badi fait partie des huit candidats qualifiés pour la finale de «Destination Eurovision», à l’issue de laquelle il ne restera qu’un gagnant pour représenter la France en mai prochain au concours de l’Eurovision à Tel-Aviv, en Israël.

Née à Melun, le 30 octobre 1982, la chanteuse est révélée en 2002 par l’émission Popstars, qu’elle ne gagne pas, mais dans laquelle elle est repérée par Valéry Zeitoun qui, touché par sa voix et pensant qu'elle était destinée à une carrière solo, lui présente le producteur de Lara Fabian.

Grâce au titre «Entre nous», sorti en janvier 2003, Chimène Badi parvient à conquérir le cœur du public français, sous le charme de sa voix chaude et singulière. Le single se classe numéro 1 du Top 50 et s'écoule à plus de 250.000 exemplaires. L’album «Entre nous» sort ensuite le 13 mars 2003. Certifié disque de platine, il se vend à plus de 450.000 exemplaires en France.

Chimène Badi est ensuite invitée par Johnny Hallyday lors de sa tournée des stades, pour célébrer ses 60 ans. Elle accompagne le taulier sur son titre culte «Je te promets» et impressionne par sa puissance vocale.

Entre 2003 et 2015, Chimène enchaîne les albums. Jusqu'à 2012, elle se hisse dans le top 10 des plus gros vendeurs d'albums en France, devant David Guetta et Mylène Farmer. Mais l’année 2015 signe une baisse de succès pour la chanteuse, qui ne vend que 25.000 exemplaires de son opus «Au-delà des maux», elle qui, jusqu’à présent, avait toujours été au minimum disque de platine.

Un nouveau départ ?

Avec son titre «Là-haut», la chanteuse est arrivée deuxième derrière Bilal Hassani, lors de la première demie-finale de l'émission, le 12 octobre dernier.

Très appréciée du public, sa ballade pop-soul, co-écrite par Yseult, Corson et Yacine Azeggagh, met en valeur toute sa puissance vocale et sa technique.

Avec Destination Eurovision, l’artiste semble vouloir renouer avec le public qui l’a délaissée, et reprendre sa place au sein de la chanson française.

«Je n’ai pas envie de cacher les choses, ni aux médias, ni aux gens qui m’entourent. Si je me suis lancée dans cette aventure, c’est d’abord parce que je voulais relever le défi, pour savoir où j’en suis avec la musique et avec ce que ça me procure et pour savoir où on en est le public et moi», a-t-elle confié à 20Minutes.

Chimène Badi avair refusé de participer au concours par le passé, mais un drame personnel l’a finalement convaincue de le faire. «Sans rentrer dans les détails, j'ai eu quelques moments de vide. Il y a un an, j'ai perdu quelqu'un de cher et j'ai voulu rechanter pour dire que, même s'il se passe des choses horribles, on se remet de tout», a déclaré la chanteuse à Télé Star.

Si jamais elle ne remporte pas «Destination Eurovision», Chimène Badi assure que cette expérience restera positive pour elle. «Si je ne gagne pas, je sais que j’aurais vécu des moments de dingue, que je prépare un album de ouf, que je partirai en tournée en juin après avoir terminé [la tournée] Méditerranéennes avec Julie Zenatti et que le public aura répondu présent de toute façon pendant cette demi-finale», a expliqué la chanteuse à 20Minutes.