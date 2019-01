Tout savoir sur Aysat, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Avec les sonorités électro et afro de sa chanson «Comme une grande», Aysat espère bien décrocher la victoire lors de l’émission Destination Eurovision, samedi 26. Elle représenterait ainsi la France au grand concours de l’Eurovision en mai prochain, à Tel-Aviv.

Issue d’une famille de 10 enfants et originaire de Mantes-la-jolie, Aysat se définit comme une battante. «Je ne fais jamais de pause. C’est dans les fights du quotidien que je m’épanouis», explique-t-elle.

En 2006, elle obtient son bac S et décide de se lancer dans la musique, tout en poursuivant des études supérieures en biochimie. Pour atteindre son rêve, elle multiplie les petits boulots. Elle donne des cours de danse à des jeunes de son quartier, travaille comme caissière au cinéma de sa ville ainsi qu’en tant que laborantine dans un lycée parisien.

Et vous les potos, vous allez regarder @EurovisionF2 samedi ? J’ai hâte d’y être !! pic.twitter.com/jTqajqfvWO — AYSAT (@aysatofficiel) 22 janvier 2019

Aysat tirouve son inspiration chez Georges Brassens et Bob Marley, en passant par le mbalax sénégalais et la soul américaine. Auteur-compositeur, elle a déjà collaboré avec Kendji Girac, Louis Delors ou encore Louisy Joseph. En 2008, à 22 ans à peine, elle se fait connaitre du grand public en sortant un titre en featuring avec la rappeuse Amy. En novembre 2017, elle sort son premier single «Ailleurs», qui compte plus d’un million de vues.

Un morceau féministe

Résolument féministe, «Comme une grande» est un titre fort qui met l’ambiance sur scène.

«La chanson parle du sous-développement de la condition de la femme dans notre société. J'ai toujours voulu écrire sur ce sujet car c'est une priorité, autant pour moi que pour toutes les femmes dans ce monde», a déclaré Aysat en interview.

Face aux sept autres finalistes, Aysat tentera de défendre sa place lors de la grande finale samedi 26, en direct sur France 2 à partir de 21h.