Tout savoir sur The Divaz, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Le trio glamour The Divaz fait partie des 8 finalistes qui s'affronteront samedi 26 janvier, en direct, pour avoir la chance de représenter la France à l'Eurovision en mai prochain.

Le groupe est composé d’Amalya Delpierre, Stacey King et Sofia Mountassir. Cette dernière est également très connue au Maroc pour avoir remporté Studio 2M, la Star Academy marocaine.

Les trois filles constituent le seul trio de la compétition et ont un point commun : elles ont toutes participé à The Voice en France avant d'intégrer, en 2017, le casting de la comédie musicale «Priscilla, Folle du Désert».

Aretha Franklin, «un exemple et un modèle»

Avec leur chanson «La voix d'Aretha», les Divaz ont enflammé la scène lors de la deuxième demi-finale du concours Destination Eurovision. Arrivées deuxièmes du classement, les trois chanteuses se sont qualifiées pour la finale.

«Cette chanson est un hommage à Aretha Franklin qui, pour nous, est juste un exemple et un modèle. (...) Elle s’est battue pour le droit des femmes, pour les droits civiques, pour l’égalité des sexes, pour plein de choses. Ce sont des combats extraordinaires et encore d’actualité aujourd’hui. Nous, on a juste fait en sorte dans cette chanson de reprendre son discours. Tant qu’il y a des gens pour se battre et pour défendre ce qui est juste, on sera toujours plus forts si on reste unis : c’est ça qu’on défend dans cette chanson», ont expliqué les membres du groupe au Figaro.