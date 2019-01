«Destination Eurovision» : le candidat Silvàn Areg contraint de changer le titre de sa chanson «Le Petit Nicolas»

Finaliste de l'émission «Destination Eurovision», Silvàn Areg a annoncé lundi, sur les réseaux sociaux, qu’il devait modifier le titre de sa chanson «Le Petit Nicolas».

Le morceau restera le même, mais il s’intitulera désormais «Allez leur dire» et non plus «Le Petit Nicolas».

Un titre trop proche de l'oeuvre littéraire

Les ayants droit de Sempé et Goscinny, illustrateur et auteur du personnage de fiction qu’est «Le Petit Nicolas», estiment que la chanson «fait trop référence à [l'] univers» de l’œuvre littéraire écrite entre 1956 et 1965, explique Silvàn Areg dans une vidéo postée sur Twitter et Facebook lundi.

«C’est dommage, c’était simplement un petit clin d’œil bienveillant. Mais c’est pas grave, ‘allez leur dire’ qu’on continue l’aventure quoi qu’il arrive et qu’on ira à la finale samedi défendre cette chanson qui donne beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes», a annoncé Silvàn Areg dans sa vidéo.

En revanche, rien dans les paroles de la chanson n’évoquait le Petit Nicolas, le texte ne sera donc pas modifié, comme l’explique le chanteur.

«Elle pourrait s’appeler le petit Silvàn, la petite lili, le petit Ilian, la petite Ecia ou encore le petit Nayel… Vous l’aurez compris cette chanson tout le monde peut se l’approprier car elle réveille en nous des émotions que nous partageons tous», estime l’artiste, amusé que «la chanson ressemble bien à son auteur [car elle] n’arrête pas de changer de nom.»

Le chanteur s'appelle en effet Sylvain Hagopian, et a commencé sa carrière musicale dans le rap dans les années 1990.

La finale de Destination Eurovision, diffusée en direct dès 21 heures sur France 2 ce samedi 26 janvier, permettra enfin de savoir qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain, à Tel-Aviv.