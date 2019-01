Eurovision : Bilal Hassani défendu par des associations anti-homophobie

Favori de l'émission «Destination Eurovision», lors de laquelle doit être désigné le représentant de la France à l'Eurovision en mai prochain, Bilal Hassani est la cible de nombreux messages homophobes sur les réseaux sociaux. Les associations Urgence Homophobie et Stop Homophobie ont affirmé cette semaine leur soutien au candidat.

Les deux associations ont fait savoir qu'elles attaqueraient systématiquement en justice les personnes qui insultent Bilal Hassani sur les réseaux sociaux. «Pour qu’il n’ait pas à s’en occuper, ou se polluer le cerveau avec toute cette haine, en plein concours pour représenter la France à l’Eurovision, nous allons nous en charger à sa place, avec son accord et son [email protected]_stophomophobie et ses 43 avocats, nous ont donc proposé de nous associer à elles, et eux : Bilal faisant partie de la famille @UHomophobie qu’il soutient.», ont-elles indiqué.

Urgence Homophobie et Stop Homophobie ont indiqué qu'elles avaient déja relevé plus de 1.500 tweets insultants, discriminants ou menaçants en raison de son orientation ou de son apparence, et qu'ils feraient tous l'objet de plaintes. «Les propos qu'on peut lire contre lui sont indignes, inacceptables et ne resteront pas impunis», ajoutent-elles.

- INFO / BILAL HASSANI -





Suite à la vague de haine hallucinante que rencontre @iambilalhassani , @stop_homophobie et @UHomophobie nous associons pour attaquer CHAQUE personne qui a insulté, discriminé ou menacé Bilal Hassani sur les Réseaux Sociaux.





À DÉROULER pic.twitter.com/HqTpyPmDkw — Urgence Homophobie (@UHomophobie) 24 janvier 2019

Bilal Hassani avait fait ses débuts dans The Voice Kids en 2015, avant de devenir un YouTubeur réputé. Il avait été victime dès le début d'insultes homophobes, mais le cyber-harcèlement dont il fait l'objet à pris une ampleur nouvelle depuis qu'il est apparu dans l'emission «Destination Eurovision».