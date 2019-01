Tout savoir sur Doutson, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Après avoir décroché sa place pour la finale de Destination Eurovision avec sa chanson «Sois un bon fils», Doutson affrontera les sept autres candidats en lice pour représenter la France à l’Eurovision en mai prochain, à Tel-Aviv.

Mamadou Niakate, plus connu sous le nom de scène Doutson, est un auteur, compositeur et interprète né à Paris le 11 juin 1985.

Dès son plus jeune âge, il accompagne régulièrement sa grande sœur, chanteuse de soul, en studio. Dans le milieu des années 90, Mamadou Niakate emménage à Lyon, ou il intègre «Color», un groupe de rap local. C’est à cette époque qu’il adopte le pseudonyme de Doutson. Il fait alors, avec ce groupe, les premières parties d’IAM, NTM ou Alliance Ethnik.

Grace à ses talents de compositeur, Doutson est rapidement repéré et collabore avec les L5, Laam, Angun, Claudio Capeo ou encore Sofiane. Il travaille également sur la bande originale du dessin animé Astérix et les Vikings et la série télé Léa Parker.

En 2011, Doutson se concentre sur sa propre carrière dans la musique et sort le titre «Quand je l’ai vue», qui cumule plus de 2 millions de vues sur YouTube, puis «Pour Elle». Une fois signé chez Sony Music, il dévoile en 2014 le premier extrait de son projet solo, #Dingue, avec Steeve Aston.

«Un morceau pour toutes les mamans du monde»

Avec «Sois un bon fils», aux sonorités afro-pop, Doutson espère convaincre à nouveau le jury et le public de l'envoyer représenter la France à l'Eurovision.

«C’est un message universel, un morceau pour toutes les mamans du monde et surtout pour la mienne que j’ai fait souffrir quand j’étais jeune. Je lui ai dédicacé ce morceau. C’est aussi pour toutes les mamans qui élèvent leurs enfants toutes seules, je voulais leur rendre hommage», a expliqué le chanteur au Figaro.

C'est avec un autre artiste de la scène urbaine lyonnaise, Silvàn Areg, que que Doutson a collaboré dans le cadre de Destination Eurovision 2019 sur leurs contributions respectives («Allez leur dire» pour Sylvàn, et «Sois Un Bon Fils» pour Doutson).

Menaces et intimidations

Le concours n'est pas forcément de tout repos pour Doutson, qui a été menacé de mort. Dans une interview accordée à i24NEWS, le chanteur est revenu sur l'incident qui s'est produit samedi 19 janvier en direct. Des militants ont envahi le plateau pour manifester leur désaccord avec l'organisation de l'événement en Israël.

«J'ai reçu des messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram… Ils essaient de t'intimider un peu et c'est vrai que j'ai eu des menaces aussi. Mais je me concentre pour l'Eurovision et je ne les écoute pas», a confié Doutsen à i24news.

Samedi 26 janvier, à 21h sur France 2, l'artiste retrouvera les sept autres candidats de Destination Eurovision pour la grande finale chargée de les départager : Bilal Hassani, Chimène Badi, Silvàn Areg, Aysat, Emmanuel Moire, Seemone et The Divaz.