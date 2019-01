Tout savoir sur Emmanuel Moire, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Évoluant sur la scène musicale française depuis plus de quinze ans, Emmanuel Moire fait partie des huit candidats qualifiés pour la finale de «Destination Eurovision», à l’issue de laquelle il ne restera qu’un gagnant pour représenter la France en mai prochain au concours de l’Eurovision à Tel-Aviv, en Israël.

Né le 16 juin 1979 au Mans dans la Sarthe, Emmanuel Moire est révélé en 2004 par la comédie musicale «Le Roi Soleil» dans laquelle il interprète Louis XIV.

L'album du spectacle et les singles «Être à la hauteur», «Je fais de toi mon essentiel» ou encore «Tant qu'on rêve encore», dont il est l'interprète, se hissent en tête des ventes et le révèlent au grand public, tout comme le chanteur Christophe Maé, qui joue à ses côtés le rôle de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV.

Comme Chimène Badi, qui concourt elle aussi pour représenter la France à l’Eurovision, le chanteur de 39 ans enchaîne ensuite plusieurs albums solos et singles, qui se classent régulièrement dans les meilleures ventes.

Porté par la danseuse Fauve Hautot, Emmanuel Moire remporte également la troisième édition de 'Danse avec les stars' le 1er décembre 2012, face à Amel Bent et Taïg Khris.

Le 12 janvier 2009, après avoir été percuté par un chauffard, son frère jumeau Nicolas Moire se trouve plongé dans un coma profond. Il succombe à ses blessures le 28 janvier 2009.

Après ce drame, Emmanuel Moire fait son coming-out en novembre 2009 dans le magazine Têtu, en dépit de proches qui lui déconseillent de révéler son homosexualité, arguant que cela pourrait nuire à sa carrière. L'artiste affirmera, quelques mois plus tard, ne regretter en rien cette déclaration.

«Être en paix avec soi»

Avec son titre «La Promesse», Emmanuel Moire reprend justement ce thème de l'acceptation de son homosexualité. «J'ai l'impression que je véhicule quelque chose qui modélise le fait d'être en paix avec soi, même si on a une orientation sexuelle qui est différente des autres», a-t-il confié à Chartsinfrance.

Grâce à ce morceau émouvant, le chanteur est arrivé deuxième de la demi-finale de l'émission Destination Eurovision, et premier du vote des téléspectateurs français.

Mais Emmanuel Moire sait qu'il doit faire face à des concurrents de taille, notamment le jeune Bilal Hassani, qui s'est fait dans un premier temps connaître à la télévision avec The Voice Kids en 2015, mais a surtout explosé sur Internet via sa chaîne Youtube, qui comptabilise à ce jour plus de 766.000 abonnés. Chimène Badi est elle aussi une sérieuse concurrente avec son titre «Là-haut», qui met en valeur sa voix chaude et puissante.

«J'ai un regard plutôt bienveillant, je ne suis pas dans la compétition, assure Emmanuel Moire à Chartsinfrance. Comme quand j'étais dans 'Danse avec les stars'. Je ne viens pas pour défoncer la tête du voisin. Je viens montrer ce que je sais faire. Je vais montrer ce que j'ai dans le ventre et essayer de parler avec mon coeur.»

Et s'il ne parvient pas au bout de l'aventure, Emmanuel Moire pourra compter sur la sortie de son nouvel album, le 15 février prochain : Odyssée. Ce dernier sera composé de 13 titres, dont «Des mots à offrir», signé Jean-Jacques Goldman.

Les téléspectateurs pourront voter pour leur candidat préféré lors de la grande finale de Destination Eurovision, sur France 2, le samedi 26 janvier.