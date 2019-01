Tout savoir sur Seemone, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Avec ses faux airs d'Adèle et sa voix éraillée, Seemone s’impose parmi les favoris dans la course pour représenter la France à l’Eurovision, qui aura lieu en mai prochain à Tel-Aviv, en Israël.

Née le 5 mai 1997 à Paris, Seemone s’appelle, dans la vrai vie, Léa Simoncini. Un nom qui n’est pas inconnu, puisque son père n’est autre que Marc Simoncini, grand chef d’entreprise français et surtout fondateur du site de rencontres Meetic.

«J'avais besoin d’exprimer des choses à mes parents»

Mais la relation père-fille n’a pas toujours été évidente, comme l'a confié la jeune femme de 21 ans, qui a écrit sa chanson «Tous les deux» pour son père, avec qui elle n'a pas toujours su communiquer.

Avec ce message d'amour filial, la jeune femme s'est hissée en tête du classement général à l'occasion de la deuxième demi-finale de «Destination Eurovision», décrochant les fameux «12 points» de chacun des cinq juges internationaux. Elle a également su séduire le public qui lui a accordé la deuxième place de ses votes, derrière Emmanuel Moire.

«Je suis née avec une malformation vocale»

Seemone peut compter sur sa voix singulière, qui provient d'une malformation vocale qu'elle a depuis la naissance, comme elle l'a confié Télé Loisirs : «Je suis née avec une malformation vocale qui est héréditaire. Une de mes cordes vocales est coupée en deux, mais pas entièrement. C'est pas très glamour (elle rit). C'est ce qui fait que j'ai cette voix-là depuis toute petite». Mais la chanteuse préfère prendre cet particularité comme un atout que comme un handicap : «Je suis ravie que ça me soit arrivé. C'est ce qui fait qu'on me reconnaît quand je parle et que je chante. C'est plutôt une chance aujourd'hui, que j'ai réussi à le travailler et à le maîtriser.»

J’ai eu la chance samedi de vous chanter ma 1ère chanson #TousLesDeux sur @France2tv. C’était ma 1ère scène aussi, mon 1er public... Merci d’avoir été aussi chaleureux et positifs, merci aussi @cwillem @andremanou @VITAA pour vos commentaires si touchants https://t.co/UJNARcEji0 pic.twitter.com/9EDjBFUDSR — Seemone (@seemonemusic) 21 janvier 2019

Seemone, qui ne chante que depuis cinq ans, affrontera d'autres concurrents sérieux comme Bilal Hassani ou Chimène Badi.

La jeune chanteuse assure néanmoins ne s’attendre à rien en particulier. «Quand vous me dites que je suis l’une des favorites, je suis très loin de ça, je ne me mets pas dans cette position-là pour me protéger et éviter d’être déçue. Dans ma tête, je ne suis ni favorite ni perdante ni rien du tout, je suis une candidate et je vais tout donner», confie-t-elle.