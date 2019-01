Maître Gims change de nom de scène

Ne l'appelez plus «Maître Gims». Alors qu'il venait de dévoiler le titre de son prochain album, «Ceinture noire partie 2 : Transcendance», l'artiste a annoncé via Instagram qu'il faudrait désormais l'appeler autrement.

Il a ainsi décidé de raccourcir son pseudonyme. «J'veux plus qu'on m'appelle 'Maître Gims'. GIMS suffit largement... Merci», peut-on lire sur le post.

L'interprête de «Bella» et «Sapés comme jamais» avait obtenu un disque de diamant avec son album Ceinture noire, vendu à plus de 600.000 exemplaires. Ce qui le place en deuxième position des albums les plus vendus en 2018, juste derrière «Mon pays c'est l'amour», l'album posthume de Johnny Hallyday.

Le titre phare de l'album, «La Même», enregistré en duo avec Vianney, est pour sa part le titre le plus diffusé l'année dernière sur les radios françaises, avec quelque 75.000 passages à l'antenne.