Ariana Grande a fait corriger son tatouage raté

C’est ce qu’on appelle un tattoo fail. Ariana Grande s’est fait tatouer sur la main une inscription en japonais, sans prendre soin de vérifier la traduction avant de passer sous le dermographe.

La chanteuse souhaitait en effet inscrire «7 Rings», du nom de son dernier tube. Sauf que les caractères gravés sur la paume de sa main gauche se traduisent en réalité par «shichirin», soit le terme « petit barbecue».

Ce n’est qu’après avoir posté une photo du tatouage sur Instagram (le cliché a depuis été supprimé) que la star s’est rendue compte de l’erreur.

Alors que les internautes multipliaient les remarques moqueuses et humoristiques, Ariana Grande a reconnu avoir oublié un symbole. Elle a également souligné que la peau sur la paume de la main se régénérait facilement.

Ariana Grande’s new tattoo “” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about , just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — amo (@hey__amo) 30 janvier 2019

Can’t believe I did this..... I got a tattoo to match @ArianaGrande pic.twitter.com/lGtV3xJHIb — maia (@trynabemaia) 30 janvier 2019

«RIP petit barbecue»

Mais la star a visiblement préféré ne pas attendre. Dans une story Instagram, elle dévoile ce jeudi 31 janvier avoir fait corriger le tatouage, y ajoutant un signe japonais et un petit cœur. «RIP petit barbecue. Tu vas me manquer. Je t’aimais vraiment beaucoup», a-t-elle ajouté, non sans humour, en commentaire.