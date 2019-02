Pourquoi le «plexus solaire» porte-t-il ce nom ?

Situé entre le sternum et le nombril, au niveau de l’abdomen, le plexus solaire est l’un des plus grands centres nerveux du corps ­humain.

C’est d’ailleurs sa forme particulière qui lui a valu son nom, lorsqu’il a été découvert au tout début du XIXe siècle.

Depuis ce carrefour, les nerfs partent en effet dans toutes les directions pour rejoindre la colonne vertébrale et l’aorte vers l’arrière, l’estomac vers l’avant, le foie et le diaphragme vers le haut, et le pancréas vers le bas.

Ce réseau disposé en étoile rappelle donc les rayons du soleil. Quant au terme «plexus», il provient du latin «plectere», qui signifie entrelacer, et il en existe à plusieurs endroits du corps humain (plexus brachial ou cervical par exemple).

Le plexus solaire, aussi appelé «plexus cœliaque», revêt en outre une grande importance en médecine orientale et dans le yoga, où il est nommé «chakra».