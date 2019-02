Vidéo : Canal+ dévoile le premier teaser de la série événement «Vernon Subutex»

Adaptée de la saga littéraire à succès de Virginie Despentes, la série «Vernon Subutex» entame de se dévoiler dans une toute première vidéo.

Canal+ a posté ce mardi 5 février sur Twitter les premières images de la série avec Romain Duris. L’acteur incarne le héros de la trilogie de Virginie Despentes, Vernon Subutex, un ancien disquaire parisien expulsé de chez lui après la faillite de sa boutique dans les années 1980.

Découvrez les premières images de la série très attendue VERNON SUBUTEX, avec Romain Duris !



Une Création Originale CANAL+, bientôt sur @canalplus et @myCANAL. pic.twitter.com/3TMnbFVp2F — Création Originale CANAL+ (@CreationCanal) 5 février 2019

Alors qu'il tente de trouver une aide financière auprès d'un ami musicien devenu riche et célèbre, ce dernier est retrouvé mort dans son appartement avec pour seul testament quelques enregistrements à destination de Vernon...

«A la croisée du thriller et du drame psychologique, la série promet une exploration d’un Paris underground, bohème et acide» avait annoncé la chaîne cryptée.

Ecrite et réalisée par Cathy Verney («Hard», «Fais pas ci, fais pas ça») et Benjamin Dupas («Dix pour cent», «Kaboul Kitchen»), «Vernon Subutex» se compose de 9 épisodes de 30 minutes. Céline Sallette, Laurent Lucas et la chanteuse Fishback font aussi partie du casting.