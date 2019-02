The Voice saison 8 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nouveaux jurés, nouvelles règles... Pleine de surprises, la saison 8 de «The Voice» entamera de se dévoiler ce samedi 9 février à 21h sur TF1.

C'est «le début d'une nouvelle ère» pour le show musical présenté par Nikos Aliagas, qui change en cette année 2019 au trois quarts son jury. Florent Pagny parti, c’est Julien Clerc qui prend sa place dans un des fauteuils rouges. Après déjà deux saisons passées du côté de «The Voice Kids», Soprano rejoint lui aussi l’équipe du concours de chant réservé aux plus de 16 ans. Il y retrouve Jenifer qui connaît quant à elle bien le divertissement. La chanteuse reprend en effet la place qu’elle avait laissée il y a trois ans à Zazie.

Le quatrième et dernier juré/coach de l’aventure demeure Mika. Le chanteur, qui signe sa sixième participation, se montre heureux d'accueillir de nouveaux partenaires de jeu. «Jenifer revient avec une très bonne énergie ! Elle a du succès et est heureuse. Cela se voit et se sent, s'enthousiasme-t-il. Pour les autres, ce sont de belles découvertes. Soprano est une personne délicieuse : il aime dire que les gens sont des rayons de soleil mais en fait, c’est lui le rayon de soleil. Par ailleurs, je suis ravi de l’arrivée de Julien Clerc dans 'The Voice'. J’ai grandi avec ses chansons. Il a une intelligence et une culture musicale très impressionnantes. Il peut nous faire rire jusqu’à en pleurer mais il ne faut pas le sous-estimer… Il apporte à ce programme un côté très sophistiqué et est très généreux dans son argumentaire avec les talents».

#TheVoice



"Quel est le but du jeu, @mikasounds ?"



La question à ne PAS poser au coach !



Et vous, vous sauriez expliquer la règle mieux que Mika ?



RDV ce samedi pour la nouvelle saison de @TheVoice_TF1 ! pic.twitter.com/ssJMQHKIlG — TF1 (@TF1) 5 février 2019

un jeu plus épicé et plus equitable

Pour corser un peu plus la compétition, les sièges des jurés ont été équipés d’un nouveau bouton «block» qui leur permettra de s'empêcher entre eux de s'emparer d'un talent au moment des auditions à l’aveugle.

En outre, «The Voice» ne proposera plus «L'audition finale» durant laquelle un candidat était sauvé parmi un trio, mais «Les K.O.». Durant cette épreuve, les 18 talents de chaque équipe interpréteront un morceau de leur choix. A l’issue de leur prestation leur coach pourra au choix buzzer pour les qualifier directement pour les «Battles», les éliminer purement et simplement ou, en cas de doute, les envoyer dans la «Zone rouge» où à la fin de l’émission un d’entre eux pourra encore être choisi pour compléter une équipe.

«J’ai aimé pouvoir ‘bloquer’ mes amis coachs pendant les auditions à l’aveugle même si je n’avais pas bien compris la règle !» a confié Mika. Je me suis précipité car je pensais qu’on pouvait le faire plusieurs fois…». Quant à la nouvelle étape des «K.O.», selon l’interprète de «Relax, take it easy», elle rend le jeu plus difficile pour les jurés mais plus amusant pour les téléspectateurs. «Cette règle modifie un peu le rapport que l’on entretient avec nos talents. Et pour la première fois en huit saisons, ces 'K.O.', permettent de consacrer une soirée à chaque coach».

10 000 candidatures ont été étudiées pour cette saison 8. Plus de 1500 talents ont été rencontrés et 130 ont été sélectionnés pour passer devant le jury. Qui saura charmer les jurés jusqu’à la grande finale ? La saison 7 s’était conclue avec la victoire de Maëlle coachée par Zazie. La jeune femme de 17 ans travaille actuellement sur son premier album. Un opus composé par Calogero et sur lequel on trouvera notamment deux textes de Zazie.