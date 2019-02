Pourquoi le froid rend-il les batteries moins efficaces ?

Téléphones, voitures… Les batteries perdent en efficacité lorsqu’il fait froid. Un phénomène dû à leur structure.

En temps normal, le courant est créé grâce à la circulation des électrons entre deux bornes métalliques baignant dans un liquide (ou un gel) contenant un mélange d’eau et d’acide sulfurique. Pour que ce processus se déroule parfaitement, la température ambiante doit se situer autour de 20 °C.

En dessous, les électrons n’ont plus assez d’énergie et ils fonctionnent au ralenti. La batterie peut alors perdre jusqu’à 50 % de sa capacité et peut même finir par ne plus générer assez d’énergie pour faire démarrer un moteur ou faire fonctionner un appareil.

En revanche, elle ne se décharge pas pour autant, et il suffit de faire ­légèrement remonter la température pour que le courant circule à nouveau.