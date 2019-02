Les 15 films à voir au cinéma en 2019

Les «héros» de Shyamalan réunis, l'univers d'Internet tourné en dérision, une émouvante relation épistolaire, les origines du meilleur ennemi de Batman, sans compter le retour pêle-mêle de Quentin Tarantino, Xavier Dolan, Guillaume Canet Toy Story, la Reine des Neiges et des Drôles de dames... le cru cinéma 2019 s'annonce prometteur !

Glass

Quand «Incassable» rencontre «Split». En ce début d'année, M. Night Shyamalan, le cinéaste du «6e Sens», croise les univers de deux de ses long-métrage à succès. Dans ce thriller, le plus attendu de ce début d'année, David Dunn, le super-héros en devenir d'«Incassable» (2000), interprété par Bruce Willis, se retrouve interné avec La Bête, soit l'époustouflant James McAvoy de «Split» (2016), capable d'endosser 23 personnalités différentes. Samuel L. Jackson, sous les traits d'Elijah Price, le mystérieux homme de verre, se retrouve maître d'orchestre de ce combat entre deux pouvoirs surnaturels, et complète ainsi un authentique trio de choc

«Glass», de M. Night Shyamalan. Sortie le 16 janvier.

Ralph 2.0

Après les jeux d'arcade, Ralph plonge dans l'univers d'Internet. Dans la suite des «Mondes de Ralph» (2012), le gentil géant et son acolyte Vanellope von Schweetz vont devoir se frayer un chemin à travers les réseaux sociaux, sites d'achat en ligne et moteurs de recherches. Colorées et toujours caustiques, les nouvelles aventures connectées, qui font déjà un carton aux Etats-Unis, réussissent même le tour de force de tourner en dérision les propres princesses de l'univers Disney - qui produit pourtant le film.

«Ralph 2.0», de Rich Moore et Phil Johnston. Sortie le 13 février.

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

©Shayne Laverdiere

Après un an d'attente, le grand projet de Xavier Dolan en langue anglaise doit enfin débarquer dans les salles obscures. Dans une atmosphère aux couleurs chaudes très «nineties», le long-métrage retrace les souvenirs d'un jeune garçon, incarné par Jacob Tremblay et sa correspondance avec Kit Harrington, le Jon Snow de «Game Of Thrones», star de la télévision depuis décédée. Si la performance de «méchante» livrée par Jessica Chastain a finalement été coupée au montage, Natalie Portman, Susan Sarandon ou Kathy Bates complètent un casting pointu. A noter que le réalisateur prodigue sera également de retour à l'automne dans «Matthias et Maxime», avec la double casquette d'acteur et de réalisateur.

«Ma vie avec John F. Donovan», de Xavier Dolan. Sortie le 13 mars.

Dumbo

Presque 80 ans après sa sortie, le grand classique des studios Disney revient en salles dans une version live très attendue. Avec Tim Burton à la réalisation, les aventures de l'éléphanteau volant, une nouvelle fois séparée de sa mère, ne seront pas toujours roses. Le réalisateur fantasque s'approprie ce conte merveilleux en revisitant les scènes culte du pachyderme à grandes oreilles avec poésie et humour, entouré par un casting prestigieux, dont Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito et Michael Keaton.

«Dumbo», de Tim Burton. Sortie le 27 mars.

AVENGERS : ENDGAME

Iron Man, Black Widow, Captain America, Hulk et (surprise) Ant-Man sont de retour dans le quatrième volet de la saga Avengers. Une suite des plus attendues après la conclusion du dernier opus Infinity Wars et l'attaque éclair du redoutable Thanos. Les super-héros et leurs alliés devront redoubler d'efforts pour sauver ce qui reste de la planète Terre, sans doute aidé par la dernière arrivée de l'équipe, du nom de Captain Marvel.

«Avengers : Endgame», de Joe & Anthony Russo. Sortie le 24 avril.

Nous finirons ensemble

Des pleurs, des rires, des copains, et toujours au Cap Ferret : sept ans après le carton des «Petits Mouchoirs» au cinéma, la bande est à nouveau réunie derrière la caméra de Guillaume Canet. Marion Cotillard, Gilles Lelouche, Benoît Magimel, Laurent Laffite, ou encore Valérie Bonneton se retrouveront à l'occasion de l'anniversaire de Max, incarné par François Cluzet. L'équipe doit d'ailleurs s'agrandir et accueillir deux petits nouveaux : Clémentin Baert et José Garcia.

«Nous finirons ensemble», de Guillaume Canet. Sortie le 1er mai.

Toy Story 4



Woody, Buzz, Jessie, Rex, Monsieur Patate, Zig-Zag ... plusieurs fois retardé, les jouets délirants de Toy Story seront de retour en 2019 pour un quatrième long-métrage. Au vu des indices glanés au fil des bandes-annonces et affiches révélées, il semblerait que la petite famille accueille, dans un décor de fête foraine, de nouveaux compagnons : Forky, une fourchette en plastique qui refuse d'être un jouet, ainsi que Ducky et Bunny, un canard et un lapin en peluche plutôt excités. Préparez vos mouchoirs : dans une interview, Tom Hanks, voix emblématique du cowboy au serpent dans la botte, a d'ores et déjà promis une fin «forte» et «historique».

«Toy Story 4», de Josh Cooley. Sortie le 26 juin.

LE ROI LION

C'est l'histoire de la viiiie ... ! Après le Livre de la Jungle, John Favreau s'attaque à un nouveau monstre de Disney : le Roi Lion. Dans un reboot intégralement numérisé se retrouveront Simba, Timon, Pumbaa, Mufasa et Scar dans un scénario très similaire au dessin animé original. En tout cas, si l'on en croit la première et saisissante bande-annonce. Détail qui vaut le détour, Beyoncé prêtera sa voix à Nala, et Donald Glover (révélé dans «Atlanta») à Simba.

«Le Roi Lion», de John Favreau. Sortie le 17 juillet.

Once upon a time in Hollywood

©Andrew Cooper / CTMG

Tarantino est de retour ! Son neuvième et potentiel avant-dernier long-métrage suscite plus que jamais la curiosité. Il faut dire que cet habitué des castings prestigieux frappe un grand coup en réunissant pour la première fois Leonardo Di Caprio et Brad Pitt sur grand écran. Le premier est un cow-boy, acteur de série télé. Le second, sa doublure. Le duo royal est transporté dans le Los Angeles de la fin des années 60 et sa machine hollywoodienne, baigné dans la culture contre-révolutionnaire hippie. Sur fond d'histoire vraie, le long-métrage navigue à travers les meurtres commis par la «Famille» du gourou Charles Manson, et notamment celui de Sharon Tate, alors épouse de Roman Polanski, incarné par Margot Robbie.

«Once upon a time in Hollywood», de Quentin Tarantino. Sortie le 14 août.

DOWNTOWN ABBEY

Quatre ans après son ultime épisode, les fans de la série britannique Downtown Abbey devraient retrouver les dîners mondains, les disputes de familles et les petites habitudes des domestiques de la famille Crawley... au cinéma. Si pour l'instant aucun élément n'a encore fuité sur l'intrigue, le destin de la riche famille habitante de la campagne anglaise devraient se poursuivre au début du XXe siècle. Lord Grantham et la quasi-totalité du casting original ont d'ores et déjà repris place dans l'emblématique château de Higclere pendant le tournage.

Downtown Abbey, de Brian Percival et Michael Engler. Sortie le 25 septembre.

JOKER

©Warner Bros / DC Comics

Après Heath Ledger, Jared Leto ou Jack Nicholson, c'est à Joaquin Phoenix que revient le prestige de se glisser dans la peau du Joker. Fini les punchlines caustiques et les couleurs criardes. Pour ce prequel, consacré à comment le Joker est devenu le Joker, DC Comics s'affranchit de l'univers des super-héros pour donner un ton plus sombre et réaliste. Avec Todd Philipps, le réalisateur des trois volets de «Very Bad Trip» aux manettes, le Gotham city des années 80 s'annonce plus vrai que nature.

«Joker», de Todd Phillips. Sortie le 9 octobre.

Hors normes

©Carole Bethuel

Deux ans après «Le sens de la fête», plébiscité aussi bien par le public que par la critique, la nouvelle comédie dramatique d'Eric Toldedano et Olivier Nakache est attendue pour l'automne 2019. Les deux réalisateurs d'«Intouchables» réunissent un autre duo étonnant : Vincent Cassel et Reda Kateb. Pour leur première collaboration au cinéma, ils camperont le rôle de deux éducateurs d'adolescents autistes, chargés de former des jeunes de quartier difficiles à prendre soin de ces enfants dits «hors-normes».

«Hors normes», d’Eric Toledano et Olivier Nakache. Sortie le 23 octobre 2019

Charlie's Angels

La série culte de la fin des années 1970 aura le droit à un nouveau reboot sur grand écran en 2019. Pour incarner les Drôles de dames édition 2019, Kristen Stewart sera entourée de Naomi Scott, prochainement Jasmine dans la version live d'«Aladdin», et de la britannique Ella Balinska, encore inconnue du 7e art. Un trio éclectique de détective supervisée par Elisabeth Banks, à la fois réalisatrice et digne successeur dans le rôle auparavant tenu par son homologue masculin Bill Murray.

«Charlie's Angels», de Elisabeth Banks . Sortie le 30 octobre.

La Reine des Neiges 2

Trois ans après le triomphe de Disney, vous pensiez être «liberéééé, délivréééé» de la Reine des Neiges et de sa mélodie entétente ? Détrompez-vous. Pour le plus grand plaisir de vos enfants, Anna et Elsa reviennent dans une suite qui doit les faire voyager bien au-delà du royaume d'Arendelle. Jennifer Lee, la réalisatrice et désormais nouvelle directrice des studios Disney a d'ailleurs promis trois nouvelles chansons pour sublimer une nouveau volet encore plus «épique».

«La Reine des Neiges 2» de Jennifer Lee et Chris Buck. Sortie le 20 novembre.

J'accuse

©Guy Ferrandis

L'Affaire Dreyfus, revisité par Roman Polanski ? Oui, et c'est prévu pour l'hiver 2019 ! Le scandale qui divisa la société française au début du XXe siècle sera conté du point de vue du Colonel Picquart, personnage oublié de cette sombre période de France et campé par Jean Dujardin. L'acteur, prolixe en révélations sur son compte instagram, sera également entouré d'Emmanuelle Seigner, Louis Garrel ou encore Eric Ruff.

«J'accuse» de Roman Polanski. Sortie le 4 décembre.