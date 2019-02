D'où vient l'expression «tout schuss» au ski ?

Aux sports d’hiver, lorsqu’une personne descend une piste à toute vitesse et en ligne droite, on dit qu’elle skie «tout schuss». Une expression apparue au début du XXe siècle, et qui vient d’Allemagne.

Dans la langue de Goethe, le terme «schuss» désigne un coup de feu. Et dans le sport de haut niveau, lorsqu’un skieur arrivait sur une partie de la piste où il devait accélérer, son entraîneur lui criait «schuss !».

Le descendeur devait alors se mettre en position de recherche de vitesse et aller aussi droit qu’une balle de fusil. Puis, les entraîneurs français ont imité leurs adversaires allemands, des références à l’époque, et ont repris ce cri pour motiver leurs propres skieurs.

A tel point que ce terme, devenu l’expression «tout schuss», s’est popularisé sur les pistes hexagonales. La mascotte des Jeux Olympiques d’hiver de 1968 de Grenoble a d’ailleurs été nommée «Schuss le skieur».