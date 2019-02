5 destinations à découvrir en 2019 avec Asiana Airlines

Les températures remontent et avec elles, les envies d’ailleurs se font plus pressantes. Pour préparer ses prochaines vacances, la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines, saluée pour son service (depuis douze ans l’organisation internationale de notation de transport aérien Skytrax lui attribue 5 étoiles), met à l’honneur cinq destinations d’Asie et du Pacifique où poser ses valises.

Culture, gastronomie, art de vivre… du Japon, à l’Asie du Sud-Est en passant par l’Australie, le choix ne manque pas.

Séoul, un bouillon de culture, de modernité et de gastronomie

Mégalopole de 12 millions d’habitants, Séoul est un mélange fascinant d’histoire et de modernité. Au nord de la ville, traversée par le fleuve Han, culture et patrimoine prédominent. Au sud, les buildings audacieux jouent avec les lois de l’apesanteur à l’instar de la Lotte World Tower, inaugurée en 2017. Haute de 555 mètres, elle figure parmi les plus grands gratte-ciel au monde. Parallèlement à ce gigantisme, la ville égrène ses cinq palais de la dynastie Joseon, dont le Changdeokgung Palace, le plus emblématique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ville bouillonnante, la capitale de la Corée du Sud séduit aussi pour ses quartiers animés et sa gastronomie de plus en plus réputée. Vingt-quatre restaurants étoilés y étaient référencés en 2018.

Vol Paris-Séoul à partir de 696 € avec Asiana Airlines.

Tokyo, entre modernité et tradition

Avant que le Japon ne soit au cœur de l’actualité sportive, puisque le pays accueillera en 2020 les Jeux Olympiques d’été, pourquoi ne pas s’envoler pour Tokyo? Cette capitale trépidante offre un voyage palpitant entre passé et présent, ultra modernité et tradition. Les temples y côtoient les façades high-tech des buildings et les estampes, les mangas. Parmi les sites incontournables de la ville, le quartier bouillonnant de Shinjuku est à voir. En avril, période où les cerisiers fleurissent, une virée dans le parc d’Ueno offre un paysage floral de toute beauté. Aux alentours : se lancer dans l’ascension du Mont Fuji est une expérience à vivre.

Vols Paris-Tokyo à partir de 682 € avec Asiana Airlines.

Hanoï, le charme du Vietnam à quatre heures de la Baie d’Halong

Mêlant héritage colonial français et ville contemporaine, Hanoï séduit à plus d’un égard. Déambuler dans ses rues et le long de son lac Hoan Kiem est la meilleure façon de découvrir cette ville accueillante. Pour un séjour authentique, dîner dans les échoppes de la vieille ville réserve une expérience joyeuse, quand assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau, au Thang Long Water Puppet Theater, est une institution. Autant de sites à découvrir avant de gagner la célèbre baie d’Halong, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour une croisière entre ses îlots karstiques. Inoubliable.

Vols Paris-Hanoï 677 € avec Asiana Airlines.

Ho-Chi-Minh Ville, une destination moderne et un rendez-vous avec l’histoire

Alors que la ville devrait accueillir d’ici à 2020 sa première ligne de métro, Ho-Chi-Minh Ville s’impose comme le cœur économique du Vietnam. Traversée par la rivière Saigon, cette destination aux rues animées réserve également une plongée dans l’histoire contemporaine. Ses tunnels de Cu Chi, galeries étroites creusées pendant la guerre du Vietnam, figurent parmi les sites touristiques emblématiques. Pour aller plus loin, Ho-Chi-Minh offre également un point de chute idéal pour partir à la découverte du Delta du Mékong, son réseau de canaux et ses marchés flottants à l’occasion d’une croisière de quelques jours.

Vols Paris-Ho-Chi-Minh Ville à partir de 697 € avec Asiana Airlines.

Sydney et son «Australian way of life»

Surf, sport, culture, gastronomie… Sydney cultive «l’australian way of life». Ville parmi les plus dynamiques au monde, elle recèle d’activités en tous genres et de sites fabuleux, à commencer par le sentier côtier qui court de Bondi Beach à Coogee. Les amateurs de gastronomie ne seront pas en reste. La ville concentre le plus grand nombre de restaurants primés du pays. Côté culture, la visite des coulisses de l’opéra, véritable bijou architectural, vaut le détour tout comme l’ascension de son célèbre Harbour Bridge pour sa vue panoramique sur la baie.

Vols Paris-Sydney à partir de 970 € avec Asiana Airlines.

A noter : Ces destinations sont desservies à raison de cinq départs par semaine - les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches - via Séoul. Avant de rejoindre leur destination finale, les voyageurs pourront, par ailleurs, profiter de leur temps d’escale à Séoul pour découvrir la capitale sud-coréenne. Asiana Airlines, en partenariat avec l’aéroport international de Séoul Incheon, leur propose de réserver gratuitement un transit tour. Selon leurs envies et la durée de l’escale, ils pourront découvrir le patrimoine, profiter du front de mer ou se lancer dans une séance de shopping.