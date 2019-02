Vidéo : Christophe Castaner explique l'usage des LBD dans l'émission «Au tableau !»

Invité de l'émission «Au tableau !» mercredi sur C8, Christophe Castaner s'est livré à une explication sur l'usage des LBD, l'arme utilisée par les forces de l'ordre lors des manifestations et qui fait débat en raison des graves blessures qu'elle occasionne.

Comme le veut le concept de l'émission, le ministre de l'Intérieur répondait en une minute à la question d'un enfant. «Ils doivent absolument éviter la tête. Mais par accident il y a eu des tirs sur le visage. Dès lors, cet arme devient dangereuse», explique-t-il.

CASTANER / Dans l’émission #AuTableau sur #C8, le ministre de l’intérieur explique aux enfants les endroits du corps où les forces de l’ordre peuvent tirer avec un #LBD40 « On a une dizaine de tirs ou par accident il y a eu des tirs sur le visage » pic.twitter.com/OSM85ln8GZ — Pure. (@PureTele) 21 février 2019

Christophe Castaner est revenu également sur les débuts du mouvement des gilets jaunes et explique qu'il pensait que la mort d'une première manifestante, le 17 novembre en Savoie, allait contribuer à calmer les esprits. «Je me suis dit ça va s'arrêter et on va se mettre autour de la table pour discuter», dit-il.

Au départ, rappelle-t-il, «la revendication portait contre une taxe sur l'essence et le diesel. On l'a supprimée, et pourtant le mouvement a continué. On l'a supprimée depuis et pourtant le mouvement a continué. C'est comme si c'était une machine qui ne s'arrête pas. On a créé une sorte de monstre qui est sorti de sa boîte et qui continue à s'agiter.»

Enfin, Christophe Castaner s'est confié sur l'affaire Benalla. «En ce moment, Alexandre Benalla est un peu dangereux… A un moment donné, il faut arrêter les bêtises !», lui a-t-il conseillé.