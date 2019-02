Césars 2019 : Alex Lutz sacré meilleur acteur pour son rôle dans «Guy»

Alex Lutz a obtenu le César 2019 du meilleur acteur pour son rôle dans «Guy» qu'il a également réalisé, et où il s'est vieilli de 30 ans pour incarner une ancienne gloire de la chanson.

«Je suis très impressionné (...) chaque volute et chaque cabossage de ce César me font penser à un parcours», a-t-il dit ému, en recevant le prix.

Aujourd'hui sacré au cinéma, le comédien de 40 ans s'est déjà illustré tant sur scène qu'à la télévision.

Depuis 2011, sur Canal Plus, il incarne Catherine, la secrétaire aigrie et snobe dans le célèbre duo satirique «Catherine et Liliane» qu'il forme avec Bruno Sanches.

Repéré par Pierre Palmade et Sylvie Joly dont il met en scène en 2005 le dernier spectacle «La Cerise sur le gâteau», Alex Lutz fait ensuite ses débuts seul en scène au Point Virgule, tremplin parisien de l'humour, avec une galerie irrésistible de personnages masculins et féminins dont il prend les mimiques.

Alex Lutz a fait ses classes dès 17 ans au Théâtre de Strasbourg au sein de la compagnie de Pascale Spengler, puis en créant sa propre troupe, «Le Coût de la Pomme». Il joue et met en scène Brecht, Lagarce ou Beckett, ainsi que ses premières pièces.

En 2015, le tandem «Catherine et Liliane» se retrouve au générique du «Talent de mes amis», comédie sur l'obsession de la réussite, son premier film qu'il réalise et interprète, aux côtés d'Alexandra Lamy, Sylvie Testud et Jeanne Moreau.

Alternant ses facettes d'humoriste, acteur et scénariste, Alex Lutz, récompensé par le Molière de l'humour en 2016, enchaîne une cinquantaine de films et séries dont «OSS 117 : Rio ne répond plus» de Michel Hazanavicius, «Ma part du gâteau» de Cédric Klapisch, «Sous les jupes des filles» d'Audrey Dana, «Les Visiteurs : la Révolution» de Jean-Marie Poiré...