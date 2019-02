Game of Thrones : les 10 nouvelles théories sur la saison 8 (SPOILERS)

Game of Thrones n’a jamais été aussi proche de la fin. Alors que le Roi de la Nuit vient de faire tomber le Mur à l’aide de son dragon de glace, Samwell Tarly et Brandon Stark attendent patiemment le retour de Jon Snow pour lui livrer la vérité sur ses origines.

Celui qu’il faut désormais appeler Aegon Targaryen – et non plus Jon Snow – sera probablement extrêmement troublé par ces révélations à l’entame de la saison 8 de Game of Thrones (du moins, on suppose que cela se produira dès le premier épisode), d’autant plus que, lors de ce dernier épisode de la saison 7, il était au lit avec Daenerys Targaryen, qui n’est autre que sa tante. Si cela a de quoi donner la nausée aux téléspectateurs, et que cela devrait fortement perturber Jon… euh Aegon, et Daenerys, il est bon de noter que cette union entre deux membres d’une même famille est un événement plutôt banal dans l’histoire de la Maison Targaryen.

En effet, Aegon I Targaryen, baptisé Aegon le Conquérant - qui est celui qui a fondé la dynastie Targaryen, qui est venu d’Essos pour s’emparer de Westeros et a unifié les sept royaumes dont il fût le premier souverain - était marié à ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys. Une pratique courante chez les Targaryen soucieux d’assurer la pureté de lignée familiale (et le lien unique que cela leur procure avec les dragons). Il s’avère également qu’Aegon était un solitaire, ainsi qu’un excellent guerrier dont l’épée en acier valyrien s’appelait Blackfyre. Il avait également la réputation de laisser ses sœurs gouverner, n’intervenant que quand cela est nécessaire (cela ne vous rappelle pas quelqu’un ?).

Bref, assez de digressions sur Aegon et Daenerys Targaryen, et passons immédiatement aux dix nouvelles théories et prédictions qui pourraient se concrétiser, ou non, lors de la saison 8 qui, malheureusement, ne contiendra que six épisodes (mais de 90 minutes chacun, paraît-il) et qui pourrait n’être diffusée qu’en 2019. Que ce va être long.

Theon Greyjoy mourra en sauvant sa sœur

Nombreux sont les fans qui se demandent pourquoi Theon Greyjoy est encore vivant, et pourquoi il dispose d'autant de temps à l’écran (surtout que le temps est un luxe dans cette série). Jeune homme arrogant et sûr de lui au début de la série, Ramsay Bolton s’est occupé de briser son estime de lui en le privant de ses parties génitales, et en le rabaissant plus bas que terre (et encore, cela résume que très brièvement le calvaire enduré). Son premier sursaut a eu lieu lorsqu’il a aidé Sansa à s’enfuir à la fin de la saison 5.

Mais Theon n’a jamais retrouvé la confiance qui l’habitait autrefois, ni à son retour sur les îles de Fer en compagnie de sa sœur, ni face à son oncle Euron Greyjoy lors de la bataille navale au début de cette saison 7. Son entretien avec Jon Snow, aka Aegon Targaryen, lors du dernier épisode de ce septième chapitre est le signe que Theon est en passe de laver son honneur. Ayant pris conscience qu’il est autant un Greyjoy qu’un Stark, il va s’engager dans une mission sauvetage pour tirer sa sœur Yara des griffes de son oncle. Une mission qui devrait lui coûter la vie, mais qui permettra à Theon de retrouver son honneur perdu au terme d’un ultime sacrifice.

Euron Greyjoy va coucher avec Cersei

Qui a cru Euron Greyjoy quand il affirmait vouloir regagner les îles de Fer après avoir été terrifié par le «Wight» rapporté par Ae-Jon et sa bande ? Cet homme est un dangereux psychopathe qui a probablement perdu tout sens du danger et de la peur. Non, Euron est parti avec sa flotte en direction d’Essos pour embarquer la Compagnie Dorée, un groupe composé de 20.000 mercenaires prêts à se battre pour n’importe quelle cause à partir du moment où ils sont grassement payés.

Et comme Cersei Lannister a réussi à obtenir le soutien de la Banque de Fer après la campagne réussie à Hautjardin lors du sac de la Maison Tyrell, la Reine qui gouverne actuellement Westeros compte bien renforcer son armée avec ces soldats surentraînés. Une mission qu'Euron Greyjoy devrait mener à bien, comme d’habitude. Ce qui ne devrait pas manquer de satisfaire grandement Cersei. Auteur d’un sans-faute quand il s’agit de faire plaisir à sa Reine depuis son apparition dans la série à la fin de la saison 6, et maintenant que Jaime a quitté la capitale, Euron devrait enfin obtenir satisfaction et consommer sa relation avec celle qu’il souhaite épouser dans l’espoir de devenir Roi. Et ce dès les premiers épisodes.

Jaime Lannister va rejoindre le Nord

Cette image de Jaime Lannister regardant la neige tomber sur la capitale, recouvrant sa main en or de son gant, et galopant loin de Cersei, est une des scènes les plus puissantes de cette saison 7. Et peut-être le signe que d’autres théories vont se concrétiser (voir la théorie n­°4). Mais pour le moment, Jaime Lannister est très probablement parti en direction du Nord, comme l’a reconnu lui-même Nikolaj Coster-Waldau dans une interview.

Ne supportant plus sa sœur, dont il était pourtant l’amant (l’inceste n’est pas vraiment un sujet tabou dans Game of Thrones, pour ceux qui en doutaient encore), et son obstination face à l’éminence du danger, Jaime Lannister devrait rejoindre Ae-Jon et Daenerys dans leur combat face au Roi de la Nuit. Il faudra certainement s’attendre à quelques moments gênants, comme l’instant où il reverra Brandon Stark pour la première fois. Dans la saison 1, c’est Jamie qui pousse Bran du haut de la tour. C’est aussi par cet acte criminel qu’il a, sans le savoir, réveillé les pouvoirs qui sommeillaient chez le garçon. Et qui lui ont permis de devenir la Corneille aux Trois-Yeux. Sansa et Arya verront son arrivée d’un mauvais œil, tout comme les Maisons du Nord. Mais un allier supplémentaire est toujours bon à prendre.

A noter que Bronn devrait sûrement l’accompagner, puisque Cersei le déteste, et qu’il retrouvera par la même occasion Tyrion, avec lequel il s'est montré proche lors de l’épisode 7 de cette saison 7.

Les Maisons du Nord vont accepter de soutenir Daenerys (non sans avoir traîné les pieds)

Pffffiou. Alors celle-là, elle ne va pas être facile à avaler pour les Maisons du Nord qui vont probablement aller de surprise en surprise au début de la saison 8. Celui qu’ils ont désigné Roi du Nord est en fait le rejeton d’une famille détestée de tous, qui est en couple avec sa tante, Daenerys Targaryen, et qui est désormais l’héritier légitime du Trône de Fer. Ah oui, on allait oublier : à quelques kilomètres de là, le Roi de la Nuit et 100.000 morts-vivants menacent de leur tomber dessus à tout moment.

Alors oui, les Maisons du Nord ne vont pas être contentes. Du tout même. Mais elles n’auront pas vraiment d’autre choix que de s’allier derrière Ae-Jon et Daenerys Targaryen. Surtout si Sansa, qui deviendra de facto la plus légitime pour gouverner le Nord, décide de soutenir son cousin. A quel point toutes ces histoires de successions et de pouvoirs pèseront-elles sur le combat à mener face au Roi de la Nuit et son armée ? Probablement pas lourd (sauf pour Cersei) quand ils réaliseront que la mort les attend s’ils n’unissent pas leur force immédiatement.

Cersei va perdre son bébé (et la vie)

Cersei est enceinte. Elle l’a annoncé à Jaime. Et Tyrion l’a deviné quand il a remarqué son refus de boire du vin (et dieu sait qu’elle avait une sacrée descente depuis quelques saisons), et sa manie de se toucher le ventre pendant leur conversation. Le problème est que la prophétie que lui avait donnée Maggie La Grenouille dans le premier épisode de la saison 5 tient toujours, et que les événements qu’elle avait décrit se réalisent les uns après les autres.

Pour rappel, voici ce qu’elle lui avait dit :

- Va-t-elle épouser le Prince (Rhaegar à l’époque, le père de Jon Snow, et le frère de Daenerys) ? Non lui répond-t-on, mais directement le Roi (ce sera Robert Barathéon).

- Sera-t-elle Reine ? «Reine tu seras, jusqu’à ce qu’en survienne une autre, plus jeune et plus belle, pour te jeter à bas et s’emparer de tout ce qui te tient le plus chèrement au cœur». (Daenerys correspond à la description).

- Aura-t-elle des enfants avec le Roi? Lui en aura vingt (Robert Baratéon était un coureur invétéré), elle trois (avec Jaime, et ils sont tous morts désormais). Maggie ajoute que «d’or seront leurs couronnes et d’or leurs linceuls».

La série ne va pas plus loin. Mais dans les livres, elle lui parle également de sa propre mort : «Et lorsque tes larmes t’auront noyée, les mains du Valonqar (qui signifie «petit frère» en haut valérien) se resserreront autour de ta gorge blanche et te feront exhaler ton dernier souffle».

On peut donc conclure que Cersei ne mettra jamais son enfant au monde, et que, étant donné la conclusion du dernier épisode de la saison 7 et sa rupture avec Jaime (qui est né quelques secondes après elle, faisant de lui son petit frère, techniquement), ce dernier pourrait être celui qui mettra fin à ses jours. On en mettrait notre main à couper.

Daenerys Targaryen va tomber enceinte de Jon Snow

Les très nombreuses allusions au fait que Daenerys ne peut avoir d’autres enfants que ses dragons tout au long de cette saison 7, auxquelles il faut ajouter la prophétie donnée par la sorcière Mirri Maz Duur lui annonçant notamment que «seule la mort peut payer pour la vie» dans la saison 1 (la mort de Viserion, un de ses dragons, est-il le prix à payer ?) et qu’elle ne pourra retomber enceinte qu’à ce moment, mais aussi le fait que le fils qu’elle attendait de Drogo est mort-né et qu’il était «aveugle, couvert d'écailles, avec une petite queue et des ailes membraneuses et que sa chair était déjà en putréfaction puisqu'elle se détachait des os et qu'elle était infestée d'asticots», laisse penser que cette union avec son neveu a de fortes probabilités de déboucher sur une grossesse.

On sait que les Targaryen ont une connexion particulière avec les dragons de par le sang qui coule dans leurs veines. Et qu’ils ont toujours favorisé les unions entre les membres de leur famille, notamment pour cette raison. Jon Snow étant un Targaryen, et Viserion ayant été tué, toutes les conditions semblent réunies pour que Daenerys tombe à nouveau enceinte. Un enfant qui deviendrait l’héritier du Trône, après son père. Et qui pourrait régner sur un monde enfin libre de la menace des Marcheurs Blancs... si papa et maman parviennent à le terrasser.

Jon Snow va monter un dragon

Drogon ou Rhaegal ? Quand Jon Snow va apprendre que son vrai nom est en fait Aegon Targaryen, il va avoir un choc. Passé ce choc, il va peut-être réaliser le gros kif qui l’attend : à savoir sa capacité à monter un dragon. N’importe lequel (enfin, les deux qui restent). Il peut choisir le plus gros, Drogon, histoire de frimer face au Roi de la Nuit. Ou Rhaegal, en mémoire de son père, Rhaegar. Au final, peu importe. Pendant que le Roi de la Nuit fait des cabrioles dans les airs à dos de dragon de glace pour mieux abattre un Mur vieux de plusieurs millénaires, Aegon Targaryen se prépare lui aussi à faire ses premières envolées sur un cracheur de feu. Et on a hâte de voir ça.

Jon Snow affrontera le Roi de la Nuit au cours d’un duel à mort

L’une des théories les plus répandues concernant le grand final de Game of Thrones annonce un duel à mort entre Aegon Targaryen et le Roi de la Nuit. Quel moment incroyable ce serait de voir ces deux-là s’affronter à dos de dragons, un crachant du feu, l’autre de la glace. La théorie va même plus loin puisqu’elle annonce la mort des deux dragons pendant la bataille, avant qu'Aegon et le Roi de la Nuit finissent par nous offrir un duel en «un-contre-un», la glace contre le feu. Gare au perdant.

Tous les espoirs sont permis pour Aegon puisqu’il y a de très fortes chances qu’il soit bel et bien le «Prince qui était promis», aka Azor Ahai. Son père Rhaegar, qui a pensé un temps qu’il était lui-même ce sauveur annoncé, n’a pas donné ce nom à son fils par hasard. Son premier fils, né de son union avec Elia Martell, avait lui aussi été baptisé Aegon. Après que Rhaegar fut tué par Robert Baratheon sur le champ de bataille, le premier Aegon trouva la mort sous les coups de Gregor «la Montagne» Clegane lors du sac de la capitale (une mort que Oberyn Martell voulait venger face à la Montagne lors de leur duel dans la saison 4).

La décision de Lyanna et Rhaegar d’appeler leur fils Aegon peut paraître étrange, mais Rhaegar était persuadé que son enfant serait Azor Ahai. Dans les livres, lors de sa vision dans la Maison des Nonmourants, Daenerys voit son frère nommer son fils Aegon, expliquant qu’il est le «Prince qui était promis» et qu'il est «la chanson de glace et de feu » (The Song of Ice and Fire). Lyanna aurait ainsi nommé son fils Aegon (Savait-elle alors que Rhaegar était mort à ce moment précis ? On ne le sait pas) parce qu’elle avait foi dans cette prophétie. Et si Jon Snow, aka Aegon Targaryen, est bien Azor Ahai, alors il devrait remporter son duel face au Roi de la Nuit.

Et comme on a pu le voir lors de l’expédition au-delà du Mur lorsque que Jon tue un Marcheur Blanc et que la quasi-totalité des soldats mort-vivants tombent avec lui, si Aegon parvient à se débarasser du Roi de la Nuit, c’est tout l’armée des morts qui devrait disparaître aussitôt. C’est simple, non ?

Daenerys Targaryen sera sacrifiée pour vaincre le Roi de la nuit

Souvent oubliée dans la légende d’Azor Ahai, du nom de celui qui aurait réussi à repousser les Marcheurs Blancs lors de la Longue Nuit grâce à la magie des Enfants de la forêt et en utilisant son épée en acier valyrien Lightbringer, l’histoire de Nissa Nissa, la femme du célèbre héros, pourrait faire écho au grand final de Game of Thrones. En effet, les pouvoirs magiques de l’épée d’Azor Ahai pour combattre les forces des ténèbres a exigé de lui un travail colossal, et un sacrifice encore plus conséquent. Après deux tentatives infructueuses, il aurait forgé l’acier de son épée pendant 100 jours et 100 nuits avant de plonger la lame encore brûlante dans la poitrine de sa femme, Nissa Nissa, afin de lui conférer ses pouvoirs.

Daenerys sera-t-elle obligée de se sacrifier pour faire triompher le camp des vivants ? Aegon aura-t-il à prendre lui-même la vie de sa bien-aimée, qui est aussi sa tante rappelons-le encore, pour vaincre le Roi de la Nuit ? George R.R. Martin a parlé d’une fin douce-amère. En voilà une toute trouvée.

Le sens des spirales sera enfin révélé

Dès le premier épisode de la saison 1, et plusieurs fois par la suite, les téléspectateurs se sont retrouvés face à des spirales, et toutes sont liées aux Marcheurs Blancs.

Dans la saison 1 :

Dans la saison 3 :

Dans la saison 6 :

Dans la saison 7 (regardez en haut à droite) :

La récurrence de ces spirales dans la série semble cacher un sens profond (ou pas). «Ce sont des symboles qui ont une signification mystique pour les Enfants de la forêt», a expliqué David Benioff à leur propos. «Nous ne sommes pas sûrs de leur signification exacte, mais les symboles en spirale sont importants dans de nombreuses civilisations à travers le monde, et ce sera le cas dans ce monde également», poursuit-il. Brandon Stark, et sa faculté à voyager dans le temps (et à agir sur le passé comme il l’a démontré en interpellant son père dans une de ses visions par exemple), pourrait être celui qui parviendra à décoder ces symboles, et peut-être en tirer des informations capitales sur les Marcheurs Blancs permettant de mettre fin à la menace qu’ils représentent.

A noter que la saison 7, disponible en replay en intégralité sur OCS city, est d'ores est déjà disponible en téléchargement digital sur plusieurs plateformes, telles iTunes ou Google Play, que ce soit en VOST ou en VF.