«Nous finirons ensemble» : les premières images de la suite des «Petits Mouchoirs»

La joyeuse bande du film de Guillaume Canet «Les Petits Mouchoirs» est de nouveau réunie près de neuf ans après pour une suite très attendue. «Nous finirons ensemble» sortira le 1er mai.

L'acteur et réalisateur a dévoilé dimanche, sur les réseaux sociaux et YouTube, les premières images de ce second volet.

Ces images révèlent plusieurs éléments du scénario, notamment le contexte de l'histoire qui se déroule pendant les vacances de Pâques au Cap Ferret.

François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Valérie Bonneton et Joël Dupuch ont répondu présents.

De nouveaux personnages, campés par José Garcia et Clémentine Baer, les rejoignent. Selon Satellifax, Jean Dujardin devrait également faire une apparition dans le film.

A sa sortie, le 20 octobre 2010, «Les Petits Mouchoirs» avait attiré plus de 5 millions de spectateurs au cinéma.