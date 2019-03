5 événements à découvrir autour de la Journée internationale des droits des femmes

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui se tiendra vendredi 8 mars, voici une sélection de rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer les femmes sous toutes leurs formes.

Le plus cliché

Pour rendre hommage aux femmes, la plateforme d’achat de photographie en ligne ArtPhotoLimited propose une sélection de 20 photographies en éditions limitées à 300 exemplaires. Actrices, mannequins, chanteuses, militante, exploratrices, romancières, les internautes pourront admirer, ou s’offrir (à partir de 59€), les clichés de femmes célèbres ayant réalisé leurs rêves et maîtriser leur destin.

On y découvrira notamment l’actrice Mireille Darc prenant en photo les paparazzis, l’actrice Jane Fonda sur le tournage du film « Walk on the Wild Side », l’artiste peintre Michèle Morgan installée à sa table de dessin, la chanteuse Édith Piaf à New York, ou encore Amelia Earhart, première femme à traverser l’Atlantique en solo, à bord d’un avion d’entrainement.

Le plus sportif

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, l’ASPTT Fédération Omnisports ouvre gratuitement ses clubs en France à toutes les femmes désireuses de découvrir et de s’initier à de multiples activités sportives. Intitulé « Le sport donne des elles », l’événement se tiendra les week-ends des 9 et 10 mars et 16 et 17 mars à Cergy-Pontoise, Nantes, Toulouse, Montpellier Marseille, mais aussi Dijon, Tours, Brest, ou encore Metz.

Le plus musical

Le festival militant et indépendant « Les femmes s’en mêlent » est de retour à Paris du 4 au 6 avril au Trabendo (Paris 19e) et dans toute la France du 21 mars au 10 avril. Au programme de cette 22e édition, des artistes aux visions singulières, modernes, ancrées dans leur époque et aux identités fortes qui porteront sur scène la voix de toutes les femmes. Parmi elles, Anne Calvi, Georgia, Ionnalee, Emily Wells, Requin Chagrin ou encore Pongo.

Le plus ludique

Pour la première fois, la marque Mattel organise un Escape Game Barbie avec au programme, une tournée dans huit villes de France, de mars à novembre. Chaque dispositif se composera de trois escape games immersifs permettant aux enfants de découvrir trois métiers par le jeu : « Tu peux être astronaute », « Tu peux être scientifique » et « Tu peux être footballeuse ».

Des sessions sont notamment prévues au centre Val D’Europe (Marne-la-Vallée) du 2 au 10 mars, au centre Noisy Arcades (Seine-Saint-Denis) du 24 mai au 1er juin, au centre Grand Littoral (Bouches-du-Rhône) du 26 juillet au 3 août, ou encore au centre Grand Place à Grenoble (Isère), du 26 août au 3 septembre.

le plus théâtral

Du 8 mars au 31 juillet, le théâtre de la Contrescarpe (Paris 5e) présente « Et pendant ce temps, Simone veille ! », un spectacle qui raconte avec humour l'évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à aujourd’hui. Le tout, à travers trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone Veil, qui veille.