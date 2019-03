Barbie rend hommage à des femmes inspirantes pour ses 60 ans

Créée le 9 mars 1959 par Ruth Handler, Barbie fêtera ses 60 ans au lendemain de la Journée internationale de la Femme. A cette occasion, Mattel met en lumière six professions exercées par Barbie dans des domaines où les femmes sont encore sous-représentées, telles qu’astronaute, pilote, athlète, journaliste, candidate à la présidence ou encore pompière.

Si tout n’a pas toujours été rose chez Barbie, qui a incarné certains clichés sexistes sur les femmes – maigreur, poitrine opulente, taille fine, jambes interminables – la poupée mannequin la plus célèbre du monde souffle sa soixantième bougie en rendant hommage à des femmes françaises, d’hier et d’aujourd’hui, qui abolissent les frontières dans des domaines variés. Dans la continuité du programme «Barbie Shero», lancé en 2015, dont l’objectif est de souligner l’importance du rôle positif que peuvent refléter les femmes, voici les métiers à l’honneur en 2019 pour «inciter les filles à briser le plafond des rêves et lutter contre les stéréotypes».

Barbie astronaute

©Mattel

En 1965, Barbie se rend sur la Lune avant même que le premier homme n’y mette les pieds. Elle est incarnée cette année par Claudie Haigneré, la première femme française à être allée dans l'espace.

Barbie footballeuse

©Mattel

Barbie footballeuse est représentée par Nicole Abar, qui au cours de sa carrière de sportive, a conquis 8 titres de championne de France de football et a terminé meilleure buteuse du championnat de France en 1983. Elle est également fondatrice de l’association «Liberté Aux Joueuses», une association de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité filles-garçons dans le sport.

barbie pilote

©Mattel

Barbie était déjà parée au décollage en 1989, une époque où très peu de femmes occupaient des postes de pilotes. Cette année, elle incarne le Capitaine Marion.

Barbie journaliste

©Mattel

Les femmes étant encore sous-représentées dans les médias, Barbie montre aux jeunes filles qu’elles y ont leur place. Barbie journaliste est incarnée par Apolline de Malherbe.

Barbie pompière

©Mattel

Dans un métier où les femmes étaient et restent encore sous-représentées, Barbie continue de montrer aux jeunes filles qu’elles peuvent, elles aussi, être des héroïnes du quotidien à travers la figure d’Aurore Lebœuf.

barbie candidate

©Mattel

Candidate à la présidence dès 1992, Barbie souhaite inspirer les filles à rêver en grand et à faire entendre leur voix.