Les Enfoirés 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est l'un des plus gros événements du petit écran qui réunit traditionnellement quelque dix millions de téléspectateurs, le nouveau spectacle des Enfoirés sera diffusé ce vendredi 8 mars à partir de 21h sur TF1.

Interprété en janvier dernier à Bordeaux par quarante-deux artistes, et composé de trente et un tableaux dont dix sketchs, le show caritatif célèbre cette année les trente ans de la troupe. 60 000 billets avaient été vendus en trois heures pour les six concerts. Au programme, des hits du moment et des tubes incontournables, mais aussi des hommages à Maurane, Aznavour, Coluche et Véronique Colucci, son ex-compagne.

Les petits «nouveaux» de la promo 2019 sont Isabelle Nanty, Pauline Lefèvre, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capeo et Slimane. Anniversaire oblige, la troupe a aussi convié des guests exceptionnels, notamment les Inconnus (Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan), le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et le champion du monde de football Kylian Mbappé. «J'ai beaucoup regardé avec ma mère a confié le prodige du ballon rond au sujet de sa participation aux Enfoirés. Quand ils m'ont appelé, j'ai dit oui tout de suite, en plus c'était le rêve de ma mère de me voir un jour avec les Enfoirés. Donc deux raisons qui faisaient que c'était sûr que je venais».

Dès samedi 9 mars, le double CD et le DVD 2019 Le monde des Enfoirés seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer dix-sept repas. L’an dernier, 240000 CD et 120000 DVD. ont été écoulés.

«Tant que les Restos du cœur seront ouverts, nous aurons besoin des Enfoirés», indique Patrice Blanc, le président des Restos du Coeur, dans des propos relayés par Télé Loisirs. Chaque année, grâce aux concerts et aux ventes d’album et de DVD, les Enfoirés rapportent 18 millions d’euros à l'association. «On n’a jamais pu se passer des Enfoirés. Ils ont été créés pour cela, à une époque où les Restos du cœur avaient besoin de ressources supplémentaires, explique Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos. Aujourd’hui, l’association a un exercice déficitaire de 10 millions d’euros, on a donc plus que jamais besoin d’eux». 80 millions d’euros de dons ont été récoltés par l'association en 2018. Il est possible de faire un don sur le site des Restos.

A noter qu’à 23h30 Anne-Claire Coudray poursuivra la soirée avec Restos et Enfoirés : 30 ans d’amour.