NTM annonce sa fin, après deux ultimes concerts en novembre

NTM, c'est bientôt définitivement terminé. JoeyStarr et Kool Shen ont annoncé ce lundi 18 mars la fin du groupe, après deux ultimes concerts en novembre, à Paris.

«On ne s'était jamais justifiés en 1998 quand on a commencé nos propres projets artistiques, ni après les concerts des vingt ans en 2008 puis 2010. Car à l'époque ce n'était pas la fin de NTM. Ce qui nous conduit à l'acter à présent, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau disque», a expliqué Kool Shen à l'AFP.

Il y a un an, lors de la reformation du groupe, une rumeur faisant état d'un cinquième album studio en préparation s'était répandu. En septembre, NTM avait effectivement signé son retour avec la sortie du titre «Sur le drapeau», en duo avec le rappeur Fianso. Mais ce single n'était finalement pas le prélude d'un nouveau opus. «NTM c'est un truc d'émulsion. Or on est pris, chacun de notre côté tout le temps. La musique n'est simplement plus le centre de ce qu'on fait», a indiqué JoeyStarr.

Derniers concerts

Les fans du groupe de légende auront encore quelques occasions de voir NTM sur scène. Les deux rappeurs se produiront sur les scènes de plusieurs festivals : Solidays à Paris le 23 juin, Beauregard à Hérouville-Saint-Clair le 5 juillet, à la Rockhall de Luxembourg le 6 juillet, aux Eurockéennes à Belfort le 7 juillet, au Martigues Summer Festiv'halles le 2 août, à la Royal Arena Bienne à Orpond en Suisse le 16 août 16 août et au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort le 23 août. Des concerts sont ensuite annoncés en novembre à Mexico City, à Bogota et à Santiago (7, 8 et 10), puis à Bruxelles le 15 et Genève le 16.

NTM fera ses adieux à la scène à l'Accorhotel Arena, à Paris, les 22 et 23 novembre. Ce lundi 18 mars, la billetterie n'était pas encore ouverte.

L'aventure musicale de NTM a commencé en 1990, avant la sortie en 1991 de leur premier album «Authentik». Suivront «93... J'appuie sur la gâchette» en 1993 et «Paris sous les bombes» en 1995, sur lequel figure notamment «La Fièvre». En 1998, le groupe sort son dernier album studio «Suprême NTM». Avec ses tubes devenus mythiques «Ma Benz», «That's My People», «Seine-Saint-Denis Style», «Pose ton gun» ou encore «Laisse pas traîner ton fils», l'opus s'est écoulé à plus de 800.000 exemplaires.