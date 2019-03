PNL tient ses fans en haleine pendant plus de 15 heures avec un live sur YouTube

Les rappeurs de PNL sont décidément les rois du teasing. Alors que la sortie de leur nouvel album est attendue, le groupe a tenu en haleine des milliers de fans pendant plus de quinze heures avec un live sur YouTube.

Il était minuit (dans la nuit de jeudi à vendredi 22 mars) lorsque la chaîne YouTube du duo a lancé une vidéo en direct. Face à ce nouveau mystère, les fans ont aussitôt afflué sur le live. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont été comptabilisés.

A l’image pourtant, rien de sensationnel : une vue de la Terre tournant sur elle-même. Par moment, des météorites, des objets, des heures ou des extraits sonores de leurs chansons venaient agrémenter la vision de la planète, alimentant encore un peu plus le mystère.

Alors que le direct s’éternisait, de nombreux internautes ont fait part de leur émotion – bien souvent de l’impatience - sur les réseaux sociaux.

zebi jai pas dormi pour voir des chaises des cometes et des plaquettes de shit voler dqns l'espace #PNLLIVE

Mais PNL ils font un live avec des météorites et des chaises qui volent à 4h du mat et y’a la moitié de la France qui regarde mdrrr c’est incroyable on est pas prêt pour ce qui va suivre #PNLLIVE

— Erwan (@erwan_payot) 22 mars 2019