Le scénario de Toy Story 4 se dévoile dans un trailer

Disney a révélé de nouvelles images de Toy Story 4 dans sa dernière bande-annonce.

Après la première bande-annonce dévoilée aux Etats-Unis mi-mars, cette fois, la bande-annonce française nous en montre davantage sur les aventures de Woody le cow-boy et ses amis les jouets.

Ce quatrième volet se déroulera sur les routes américaines, façon road-movie en camping-car avec la famille de Bonnie, la propriétaire des jouets.

Sur la chanson «God only knows» des Beach Boys, on en apprend un peu plus sur le nouveau personnage, Forky, une petite fourchette qui a du mal à accepter son statut de jouet. De son côté, Woody va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet. Dans ce trailer inédit de Pixar, on découvre notamment des scènes plus précises dans le parc d'attractions.

Côté voix françaises, c'est Pierre Niney qui assure le doublage du personnage de Forky. Pour la version originale, Tom Hanks et Tim Allen prêtent de nouveau leurs voix à Woody et Buzz l'éclair.

Ce Toy Story 4 tant attendu comblera les fans de la première heure et les plus petits à partir du 26 juin, dans les salles françaises.