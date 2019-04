Le Louvre propose de passer la nuit sous sa pyramide

Après avoir accueilli Beyoncé et Jay-Z l'année dernière pour leur clip «Apeshit», le Louvre crée une fois encore l’événement. A l’occasion des trente ans de sa pyramide, le musée s’associe à Airbnb pour offrir une nuit sous sa pyramide, le 30 avril prochain, et un accès exclusif à ses chefs-d’œuvre, à partir du mois de mai.

Exit les bousculades devant le portait de Mona Lisa. Le Louvre et Airbnb ont annoncé, ce mercredi, un programme inédit pour découvrir le musée en toute intimité.

Une nuit sous la pyramide

Le 30 avril prochain, un heureux gagnant accompagné de l'invité de son choix fera, en effet, du musée sa demeure d’un soir. A la fermeture des portes, l’établissement, qui en 2018 a accueilli 10,2 millions de visiteurs, leur sera spécialement consacré. Ces deux hôtes feront l'objet de toutes les attentions du musée et pourront profiter d’une visite privée accompagnée d’une historienne, d’un apéritif pris sous l’œil de Mona Lisa, d’un dîner servi dans une salle à manger éphémère au pied de la Vénus de Milo et d’un concert dans les salons de Napoléon III.

Clou de la soirée, ils dormiront sous la pyramide, dessinée par l’architecte Leoh Ming Pei, dans une chambre spécialement aménagée reprenant les codes de ce monument.

Les candidats ont jusqu’au 12 avril (23 h 59) pour tenter de vivre cette expérience, en expliquant, en quelques mots, pourquoi ils seraient de parfaits hôtes pour passer la soirée avec Mona Lisa.

Des visites exclusives dès le mois de mai

Pour aller plus loin et afin de permettre à d’autres de visiter le musée autrement, Le Louvre et Airbnb proposeront, dès le mois de mai, une série de visites exclusives. Ces dernières seront organisées jusqu'à la fin de l'année. Le programme sera dévoilé dans les semaines à venir et réservable sur la plateforme Airbnb.

Une initiative qui selon Anne-Laure Béatrix, administratrice adjointe du musée du Louvre, vise à : « faire découvrir nos collections à des personnes qui ne se tournent pas spontanément vers le musée, avec toujours cette envie de rendre l'art accessible à tous».

En décembre dernier, le Centre Pompidou avait déjà signé un partenariat avec Airbnb, afin d’organiser des visites du même genre avant l’ouverture.