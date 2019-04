Les studios de Game of Thrones ouvriront au public au printemps 2020

Une nouvelle page s’écrit pour Game of Thrones. Alors que la huitième et ultime saison sera diffusée à partir du 14 avril, les studios de Linen Mill en Irlande du Nord, l’un des principaux lieux de tournage de la série, proposera dès l’année prochaine une visite inédite entre ses murs, en partenariat avec la Chaîne HBO.

Situé à Banbridge, entre Belfast et Dublin, le site réservera une plongée authentique dans les coulisses du cette superproduction. Utilisés depuis les débuts de la série, les studios de Linen Mill ont accueilli nombre de tournages. Un tiers des 75 % de Games of Thrones filmés en Irlande du nord y a en effet été tourné. Et c’est une immersion au cœur du Royaume des sept couronnes qui attendra les adeptes de cette aventure épique démarrée en juin 2011.

La plus grande exposition d'objets et accessoires originaux

Cette nouvelle expérience interactive proposera sur plus de 10 000 m2, une sélection d’objets directement issus de la série. Décors, accessoires, armes et costumes originaux y seront exposés, faisant de ce rendez-vous la plus grande exposition publique de pièces ayant servi au tournage des huit saisons.

Si ces dernières années, les tournages de Game of Thrones se sont tenus dans la plus grande discrétion, le public pourra cette fois plonger dans les secrets des coulisses, et revivre les moments forts de la saga, en déambulant notamment dans les décors, à l’endroit même où ont été filmées ces scènes.

© Studios Linen Mill / HBO Aperçu de la Cour de Cersei et sa carte de Westeros peinte au sol.

Pour la première fois, le talent de l’équipe artistique sera également mis en avant, à travers des ateliers et animations interactives autour des costumes, du maquillage et des effets spéciaux.

Avec cette ouverture, l’Irlande du Nord compte bien surfer sur la vague Game of Thrones et attirer toujours plus de voyageurs. La série a en effet dopé le tourisme dans la région, qui avait déjà profité du tournage de certaines scènes essentielles des derniers Star Wars. «Game of Thrones a transformé l’Irlande du nord en une destination touristique internationale de premier plan en attirant les fans de la série et de nouveaux types de visiteurs curieux de d’explorer les paysages, côtes et montagnes fascinants d’Irlande portés à l’écran», note John McGrillen, directeur général du Tourism northern Ireland. Des dizaines de sites irlandais en plein air ont servi de lieux de tournage à la série Game of Thrones.

Parmi les plus emblématiques, il est possible de marcher dans la forêt hantée de Westeros au parc forestier de Tollymore, de visiter la demeure des Stark et leur domaine de Winterfell au Château de Ward ou encore d’emprunter la route royale, bordée d’arbres bicentenaires ayant servi de décor à la fuite d'Arya Stark alors qu'elle est poursuivie par les Lannister. Autant de lieux qui offrent un aller direct au Royaume des sept couronnes.