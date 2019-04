Game of Thrones : 3 théories autour des spirales (SPOILERS)

Le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones a offert aux fans des retrouvailles inespérées, une initiation au vol sur dos de dragon, mais aussi un message personnel du Roi de la Nuit.

A la fin de l’épisode 1, Beric Dandarrion, Edd et Tormund découvrent le corps sans vie de Ned Umber, le garçonnet à la tête de la Maison Umber qui avait été pardonnée par Jon Snow la saison dernière après leur trahison envers les Stark. Celui-ci était reparti sur ses terres pour préparer ses hommes à la guerre contre l’armée du Roi de la Nuit. Apparemment, il a eu un petit contretemps.

Le jeune garçon a été retrouvé cloué sur un mur, entouré de membres humains encore sanglants disposés de manière à créer une spirale autour de lui. Selon Béric Dondarrion, cette mise en scène macabre est un message venant directement du Roi de la Nuit à leur intention. Ce qui veut dire deux choses :

1) Ce n’est pas la première fois que ces signes sont visibles dans la série, et que leur sens véritable pourrait permettre d'enfin connaître les raisons pour lesquelles les Marcheurs Blancs sont revenus après des millénaires passés en hibernation.

2) Le Roi de la Nuit cherche activement à communiquer avec le camp adverse, ou du moins, à les intimider par l’usage d’une communication à base de symboles anciens. Ce qui n’était pas évident auparavant.

A propos de ces spirales, David Benioff s’était déjà exprimé à leur propos en ces termes : «Ce sont des symboles qui ont une signification mystique pour les Enfants de la forêt. (…) Nous ne sommes pas sûrs de leur signification exacte, mais les symboles en spirale sont importants dans de nombreuses civilisations à travers le monde, et ce sera le cas dans ce monde également», explique-t-il. Rappelons au passage que les Enfants de la forêt sont ceux qui ont créé les Marcheurs Blancs. Dans la saison 1, la saison 3, la saison 6 et la saison 7 (et maintenant la saison 8), ces spirales et autres symboles font leur apparition. Une récurrence qui ne saurait être anodine, et qui, forcément quand on parle de Game of Thrones, se trouve à l’origine de plusieurs théories.

Le Roi de la Nuit indique sa destination

Sur Reddit, un contributeur pense que le Roi de la Nuit se dirige tout droit vers l’Oeildieu, un lac se situant au sud du Trident (à vos cartes) et où se trouve, en son centre, l’Île-aux-Faces, l’endroit même où fut signé le pacte de paix entre les Enfants de la forêt et les Premiers Hommes, et où on trouve quantité de barrals millénaires. Ces arbres, dont un se trouve dans le jardin de Winterfell, ont des propriétés magiques et apparaissent dans de nombreuses visions de Brandon Stark. Pourquoi le Roi de la Nuit se rendrait-il sur ce lieu hautement symbolique ? Nul ne le sait. Mais peut-être cherche-t-il à rompre le sort imposé par les Enfants de la forêt (on sait qu’il était un être humain avant d’être transpercé au cœur par du verredragon) des milliers d’années auparavant ?

Le symbole du temps qui passe

Une autre théorie voudrait que la spirale représente la dimension cyclique du temps qui passe, ou la réincarnation. Cela pourrait également signifier la tendance des événements à se répéter dans le temps, de manière inexorable. C’est quoi le rapport ? Personne n’ignore la théorie selon laquelle Bran Stark, qui a réalisé être capable d’agir avec le passé quand il s’adresse à son père dans la saison 6 lors d’une vision en compagnie de la Corneille-à-trois-yeux, serait le Roi de la Nuit.

Lors de son initiation, Bran apprend que, s’il reste trop longtemps dans le passé, il peut rester coincé dans une faille temporelle et ne jamais revenir. Et si Bran avait essayé de prévenir la transformation du Roi de la Nuit, et s’était retrouvé bloqué dans le corps de cet homme ? Cela expliquerait les pouvoirs dont disposent le Roi de la Nuit, le fait qu’il se refuse à tuer Jon Snow malgré les 89.231 occasions qu’il a eu de le faire dans la série, et la fascination qu’il a pour Bran Stark (qui serait lui-même donc). Et ayant déjà vécu ces événements, le Roi de la Nuit a une mission bien précise en tête. Reste à savoir laquelle exactement.

Un message destiné à Daenerys Targaryen ?

Voici le sceau de la Maison Targaryen :

Quelqu’un y voit une spirale ? Une théorie veut que le Roi de la Nuit soit lui-même un Targaryen – d’où sa capacité à monter sur un dragon – et que ses pouvoirs lui ont permis de prédire la venue de Daenerys Targaryen à Westeros. Et qu’il vient empêcher Dany et ses dragons de reprendre le pouvoir.

D’autres pensent que les Enfants de la forêt dessinaient ces spirales comme le signe que la Maison Targaryen – qui avait été quasiment anéantie – reviendrait pour sauver Westeros des Marcheurs Blancs au moment où ces derniers feraient leur retour. Le Roi de la Nuit s'en servirait comme une ultime provocation pour indiquer que rien ne l'arrêtera. Mouais.