The Mandalorian : les premières images de la série Star Wars

Disney a dévoilé les premières images de The Mandalorian, première série en live action dérivée de l’univers Star Wars qui sera lancée le 12 novembre aux Etats-Unis sur la plateforme SVOD Disney+.

L’action de ce show ultra attendu se situera entre «Le Retour du Jedi» et «Le Réveil de la Force», soit cinq ans après la chute de l’Empire a expliqué son créateur Jon Favreau (Iron Man, Avengers) lors d’une convention Star Wars à Chicago ce dimanche 14 avril où ont été dévoilé des photos ainsi qu’un making of.

Tête de proue de la future plateforme de streaming Disney+, The Mandalorian réunit un casting de rêve avec l’acteur Pedro Pascal dans la peau du héros qu’il décrit ainsi : «C’est un guerrier mystérieux. Il a une morale discutable, proche de celles des personnages de western. Il est très ‘badass’, mais c’est un personnage iconique».

L’acteur de Game of Thrones et de Narcos donnera notamment la réplique à Gina Carano qui interprétera une ancienne Shock Trooper rebelle, au réalisateur Werner Herzog en méchant officier de l’Empire et Carl Weathers en leader d’une troupe de mercenaires. Le casting embarquera aussi Giancarlo Esposito (Breaking Bad) ou encore Nick Nolte (Les Nerfs à Vif).

Côté réalisation, outre Jon Favreau qui officie en tant que showrunner, la série bénéficiera du savoir-faire de réalisateurs tels que Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyima (Dope), et Taika Waititi (Thor : Ragnarok).

Un mot d'ordre pour tous : retrouver l'esthétique du premier film de George Lucas. De quoi mettre l'eau à la bouche aux fans de la première heure de la saga intergalactique...

Pedro Pascal endosse le costume du mystérieux guerrier.

The Mandalorian est un solitaire badass.

L'ancienne championne de MMA Gina Carano (Cara Dune) se tient prête pour l'assaut.

L'acteur de «Rocky» Carl Weathers (Greef) va mener la bataille.