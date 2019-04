François-Xavier Demaison donne les dernières représentations de son troisième one man

Après trois ans de tournée avec son dernier spectacle, l'humoriste s'offre deux dates à l'Olympia et une diffusion vendredi 19 avril sur Canal +.

Dernier tour de piste pour François-Xavier Demaison. Jeudi et vendredi, l’humoriste donnera à l’Olympia les ultimes représentations parisiennes de son troisième one man show. Un spectacle anniversaire, créé pour célébrer ses dix ans de scène, qui lui a d’ailleurs valu une nomination aux Molières en 2017.

Il y raconte, entre anecdotes hilarantes, clins d’œil désopilants et personnages dont il a le secret son parcours scénique. Une aventure lancée en 2007 avec «Demaison s’envole» auquel a succédé en 2011 «Demaison s'évade».

Dans ce troisième solo, qu'il considère comme son spectacle le plus personnel, expliquait-il dans nos colonnes en 2017, l'artiste en profite pour se dévoiler un peu plus en abordant avec humour ses tournages, les tournées, sa famille, ses copains, sans oublier de donner son avis sur le monde qui l'entoure : le bio, les politiciens... Et pour clore en beauté ce chapitre, plusieurs guests le rejoindront exceptionnellement sur le plateau.

Afin de multiplier les heureux, parallèlement aux deux représentations, le show fera l’objet d’une captation, et sera diffusé sur Canal +, vendredi 19 avril, à 21 h.

François-Xavier Demaison, jeudi 18 et vendredi 19 avril, L’Olympia, Paris 9e.