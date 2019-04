Madonna annonce la sortie prochaine de son nouvel album «Madame X»

Après avoir teasé l’information pendant plusieurs jours via les réseaux sociaux, Madonna a confirmé la sortie prochaine d’un nouvel album avec la diffusion d'une vidéo qui sert de trailer au projet.

Intitulé «Madame X», le disque, qui n’a pas encore de date de sortie officielle, sera le premier album de la star depuis 2015, année de sortie de Rebel Heart qui s'était écoulé à un million d’exemplaires dans le monde.

Dans la vidéo qu'elle a postée sur Instagram, Madonna présente cette «Madame X», un nouveau personnage qu'elle décrit comme «une agent secret qui voyage à travers le monde, qui change d'identité et se bat pour la liberté », tour à tour «une danseuse, une professeure, une cheffe d'Etat, une femme de ménage, une cavalière, une prisonnière, une étudiante, une mère, une enfant, une maîtresse, une nonne, une chanteuse, une sainte, une pute, une espionne dans la maison de l'amour », énumère la chanteuse.

Madame is a spy in the house of Love pic.twitter.com/8DE5SF6uyR — Madonna (@Madonna) 14 avril 2019

Des influences portugaises et des pointures de l'industrie musicale

Un des singles devrait être « Indian Summer ». Selon la presse portugaise, le tournage du clip (qui ne s'est pas déroulé comme la star l'aurait souhaité) a eu lieu dans la ville de Sintra, près de Lisbonne, où la chanteuse s’est installée il y a deux ans.

«Madame X» sera d'ailleurs logiquement imprégnée de la culture portugaise comme l’a fait savoir la star qui a par ailleurs de nouveau fait appel à l’ex Taxi Girl le DJ Mirwais (déjà derrière trois de ses albums) ainsi qu’à Mike Dean (collaborateur notamment de Jay Z et de Kanye West) pour la production.

« J'ai rencontré tout un tas de musiciens incroyables, et j'ai fini par travailler avec eux sur mon nouveau disque» a-t-elle confié à Vogue Italia. «Lisbonne a influencé ma musique et mon travail. Comment en serait-il autrement ? Je ne vois pas comment j'aurais pu vivre cette année sans être abreuvée par cette culture » .

En mars, Madonna avait posté une version en fado de son célèbre titre Like a Virgin. Plus récemment, c’est l’enregistrement d’un duo avec le chanteur colombien Maluma (dont on entendra bientôt le duo avec Maître Gims) qui a fait le buzz sur Instagram...

C'est d'ailleurs le titre Medellin, qui sera dévoilé le 17 avril, qui sera le premier extrait de Madame X.

Avant d’en savoir plus sur ce nouvel opus, la chanteuse est attendue sur la scène de l’Eurovision le 18 mai prochain à Tel Aviv où elle devrait interpréter deux titres. Selon le quotidien israëlien Haaretz, le coût de la venue de la star se monterait entre 1 million et 1,5 million de dollars. Un pactole doublé d’un coup de pub géant pour «Madame X»…