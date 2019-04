Tout savoir sur BTS, le groupe de K-Pop qui a battu le record du vues sur YouTube

Représentants de la K-pop, ces sept garçons sud-coréens connaissent un succès impressionnant. Ils viennent ainsi de battre le record du nombre de vues cumulées sur YouTube.

Les BTS a ainsi accumulé plus de 130 millions de vues sur YouTube avec leur clip «Boy with Luv».

Depuis sa création en 2013, ce boys band est devenu l’un des groupes les plus populaires en Asie. BTS, ou Bangtan Boys, fut aussi le plus retweeté en 2017, ayant obtenu deux fois plus de mentions que le président des Etats-Unis, Donald Trump, et la star canadienne Justin Bieber. Le groupe sud-coréen aurait été retweeté en moyenne 252 200 fois par tweet publié. Une première dans l’histoire du réseau social.

Leur créneau ? La K-pop, ou Korean pop, un mélange de dance-pop en playback, de hip-hop, d'électro et de ballades romantiques qui séduit des milliers d’adolescentes en Corée du Sud et s’exporte avec succès dans le monde depuis quelques mois.

Congratulations to #BTS on topping the Billboard 200 with their album which is the first ever Korean album to claim the top spot.





BTS was appointed as honorary tourism ambassador of Seoul in 2018, and was part of the launching ceremony of Seoul's new city brand #ISEOULU in 2015. pic.twitter.com/rZB93JKBHZ

— Seoul Government (@Seoul_gov) 29 mai 2018