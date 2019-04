Les programmes à regarder en famille pendant le week-end de Pâques

Entre la chasse aux oeufs et la dégustation de chocolat, le week-end de Pâques est un moment à savourer en famille, jusque devant le petit écran... Voici une sélection de programmes pleins d'action et de féerie qui ravira aussi bien les grands que les petits.

« Lego Jurassic World : l'expo secrète», samedi 20 avril à 20h55 sur Gulli

Un court-métrage en deux parties pour les fans de dinosaures, ainsi que les amateurs du second degré des animations Lego.

Un scientifique réputé a l’idée d’une nouvelle attraction qui permettra à Jurassic World de rester numéro un des parcs à thème. Pour la réaliser, il confie à son assistante la tâche de transporter trois dinosaures sur le lieu de la nouvelle attraction. Face à la difficulté de la mission, Claire doit se résigner à accepter l’aide d'un comportementaliste animal qu’elle a engagé à l’aveugle...

« Le Livre de la Jungle», dimanche 21 avril à 21h sur M6

Diffusée pour la première fois en clair, la version de Jon Favreau du classique de Disney (avant celle très attendue du «Roi Lion» à voir en salles cet été) offre une époustouflante plongée dans une jungle luxuriante à la rencontre de créatures majestueuses. «Élevé par une famille de loups, Mowgli, le 'petit d'homme' n'est désormais plus le bienvenu dans la jungle : le redoutable tigre Shere Khan, qui porte encore les cicatrices de sa confrontation avec les hommes, s'est juré d'éliminer celui qu'il voit comme une menace. Forcé d'abandonner le seul foyer qu'il n’ait jamais connu, Mowgli entame un extraordinaire périple à la découverte de sa propre identité, avec pour guides Bagheera, une panthère qui se montre un mentor sévère, et Baloo, un ours à l'esprit libre et ouvert...». Avec les voix de Lambert Wilson, Eddy Mitchell, Leïla Bekhti et Cécile de France dans la VF.

« L'âge de glace 1 et 2», lundi 22 avril à partir de 13h55 sur M6

M6 propose de voir ou revoir les deux premiers épisodes de l’irrésistible saga «L’Âge de glace», un petit bijou du cinéma d’animation aux splendides paysages glaciaires peuplés par d’aussi attachants que désopilants personnages.

«Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel Age de Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux volubile en quête de protecteur. Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa mère leur a confié avant de mourir…». Gérard Lanvin, Elie Seimoun et Vincent Cassel assurent les voix françaises.

« Madame Doubtfire», lundi 22 avril à 13h45 sur France 4

Pour la nostalgie, car les plus de trente ans auront sûrement déjà jeté plus d’une fois un œil sur la comédie culte de Chris Columbus («Maman j’ai raté l’avion») avec le regretté Robin Williams, mais aussi pour le plaisir de voir si le charme opère toujours auprès des plus jeunes... L’histoire d’un père qui, malheureux de ne pas avoir obtenu la garde de ses enfants à la suite de son divorce, invente un stratagème pour pouvoir passer un maximum de temps avec eux : devenir leur nourrice en se travestissant en gouvernante anglaise.

« Belle et Sébastien 2 : l'aventure continue», lundi 22 avril à 21h sur W9

Suite de l’adaptation ciné de l’oeuvre de Cécile Aubry - deux ans après le Belle et Sébastien signé Nicolas Vanier (le troisième volet sera réalisé par Clovis Cornillac qui tiendra par ailleurs le rôle du méchant) - le Québecois Christian Duguay («Jappeloup») met en scène une formidable aventure humaine au coeur de décors naturels grandioses.

Septembre 1945. Le petit village de Saint-Martin a fêté la fin de la Seconde guerre mondiale. Sébastien (Félix Bossuet) a maintenant 10 ans et passe son temps à faire l’école buissonnière. Sa fidèle chienne Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina (Margaux Chatelier)… Mais la jeune résistante disparaît dans un accident d'avion au coeur des forêts transalpines. Tandis que tout le village perd l’espoir de la revoir, César (Tchéky Karyo), le grand-père de Sébastien fait appel à Pierre (Thierry Neuvic) pour tenter de la retrouver…

« L'ÂGE DE GLACE 5 : LES LOIS DE L'UNIVERS», LUNDI 22 avril À 21H SUR TMC

Après avoir vu ou revu les deux premiers volets sur M6 dans l'après-midi, les fans de «L'Âge de glace»pourront aussi voir le cinquième opus des aventures de Many, Sid et Diego sur TMC. Alors que l'innénarrable Scrat a malencontreusement provoqué la création d'un immense astéroïde qui se dirige maintenant tout droit vers la Terre, les héros de la saga doivent rapidement prendre la poudre d'escampette... A noter que l'hilarante belette Buck, apparue dans le troisième film, est de retour.