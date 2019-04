«Le Meilleur Pâtissier Professionnel : Le Choc des Nations», à partir du 13 mai à 21h sur M6

Douze brigades de pâtissiers professionnels vont s’affronter lors de duels dans la troisième édition du concours de pâtissiers professionnels spécial Choc des Nations présenté par Julia Vignali.

«Brésil, Maroc, Russie, Argentine, Canada et Italie… De redoutables brigades de pâtissiers professionnels sont venues du monde entier pour défier six prestigieuses brigades arrivées des quatre coins de la France. Toutes n’auront qu’un seul but : prouver que leur pâtisserie est la meilleure du monde !» annonce M6.

Chaque semaine à partir du 13 mai, la chaîne diffusera deux duels, une équipe étrangère face à une équipe française. La brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l’année dernière : la brigade japonaise Mori Yoshida, dont on peut revoir quelques-unes des impressionnantes réalisations dans la vidéo ci-dessous :

Lors des duels, chacune devra créer une spectaculaire pièce artistique et un gâteau parfait autour d’un thème et d’un ingrédient imposés. La brigade qui séduira le moins le jury sera immédiatement éliminée de la compétition.

Pour arbitrer ces «matchs pâtissiers», un jury de pros composé de Cyril Lignac, Pierre Hermé et un nouveau venu : Benoit Blin, Meilleur Ouvrier de Grande-Bretagne et juré de « Bake off : The Professionals », la version anglaise de l’émission.