Les 10 moments qui ont tout changé dans Game of Thrones, en vidéo (SPOILERS)

La série «Game of Thrones» a offert aux téléspectateurs des scènes d’une force inouïe tout au long de ses huit saisons, notamment le «Red Wedding» ou l’explosion du Grand Septuaire de Baelor. Voici les dix moments clefs qui ont conduit à ces instants cataclysmiques.

La série, basée sur l’œuvre de George R.R. Martin et pilotée par David Bienoff et Dan B. Weiss depuis son lancement en 2011, a toujours su construire ses intrigues dans la durée. Un événement précis, presque anodin, provoque une réaction en chaîne dont les effets se font ressentir sur plusieurs épisodes, parfois même sur l’ensemble de la série, pour finalement offrir aux téléspectateurs une scène à couper le souffle.

La chute de Bran Stark

Premier épisode de la première saison. Bran Stark n’est encore qu’un enfant aimant l’escalade. Une passion dévorante qui va à jamais changer son destin. Lors de la visite du roi Robert Baratheon et de la famille royale, il surprend Jaime Lannister et sa sœur, Cersei, qui est accessoirement la reine, en plein ébats amoureux.

Le garçon de 10 ans découvre alors une vérité particulièrement dérangeante pour la couronne des sept royaumes, et surtout pour le clan Lannister. Jaime décide de pousser Bran dans le vide pour préserver le secret, et s'épargner la colère de Robert Baratheon. Il survit, mais perd l’usage de ses jambes. Et c’est à ce moment qu’il commence à avoir des visions. Sans Jaime, serait-il devenu la Corneille aux Trois Yeux ?

Les œufs de Daenerys Targaryen

Au cours de la saison 1, Daenerys Targaryen, qui n’est alors qu’un vulgaire pion dans les négociations menées par son frère Viserys avec les Dothrakis, reçoit de la part d’Illyrio Mopatis, un seigneur de la ville de Pentos, trois œufs de dragon pétrifiés. Un cadeau de mariage offert à l’occasion de son union avec Khal Drogo.

Ces trois œufs donneront à Daenerys trois magnifiques dragons dès la fin de la saison 1. Un trio de cracheurs de feu qui lui permettra de bâtir une armée avant son arrivée à Westeros. Des dragons qui, probablement, joueront un rôle essentiel dans la saison 8 (et déjà dans la saison 7).

Robb Stark rencontre l’amour

Le cœur a ses raisons… Dans l’épisode 4 de la saison 2, Robb Stark tombe sous le charme de Talisa, une jeune femme venue aider les soldats blessés sur le champ de bataille. Les deux se plaisent, s’aiment, et décident de s’unir. Le problème est que l’aîné des Stark a déjà promis d'épouser une fille de la famille Frey. Une romance vécu comme une trahison par Walder Frey, et qui sera le point de départ du tristement célèbre «Red Wedding».

Jaime Lannister passe à confesse

Installé dans un bain chaud en compagnie de Brienne de Tarth, avec sa main mutilée et sa barbe de 35 jours, Jamie Lannister se lance dans une émouvante confession à propos de son rôle dans la mort du roi Aerys Targaryenn, surnommé «le Roi fou». A ce moment de l’histoire, les téléspectateurs haïssent Jaime. Mais cette scène marque la première grande évolution de son personnage dans la série. A tel point qu’il est aujourd’hui une des figures les plus appréciées par les fans. Et qu’il devrait jouer un rôle déterminant dans la bataille face au roi de la Nuit aux côtés de Jon Snow. Que de chemin parcouru !

Le procès de Tyrion Lannister

La mort de Joffrey par empoisonnement aura été le coup de grâce pour le clan des Lannister. Soupçonné par Cersei d’être responsable de la mort de son neveu, Tyrion se retrouve sur le banc des accusés avec la menace d’une exécution au-dessus de sa tête. Voir sa bien-aimée, Shae, témoigner contre lui est visiblement insoutenable. Pour sauver sa vie, Tyrion, après un magnifique monologue, revendique son droit à un procès par combat. Ce qui nous donnera l’incroyable face-à-face entre la Vipère et la Montagne, et conduira Tyrion à commettre un paricide sur l’homme qui est alors le plus puissant de tout le royaume, Tywin Lannister.

Cersei fait le mauvais choix

Cersei Lannister n’a clairement pas hérité du sens de la stratégie de son père. Alors que ce dernier était capable d'anticiper trois coups à l'avance en privilégiant les alliances opportunes avec une aisance déconcertante, sa fille ne cherche que sa satisfaction immédiate. Et forcément, cela finit toujours par se retourner contre elle. Animée par son désir de pouvoir, et pour mieux faire tomber ses ennemis (comme Margaery Tyrell), Cersei autorise les extrémistes religieux dirigés par le Grand Moineau à créer leur propre armée. Une décision largement contestable qui se retournera violemment contre elle, notamment au moment de la «marche de la honte». Elle finira par prendre sa revanche en faisant exploser le Grand Septuaire de Baelor avec tous ses ennemis (ceux habitants à Port-Réal) à l’intérieur.

Arya rencontre Jaqen H’ghar

C’est dans l’épisode 2 de la saison 2 qu’Arya Stark rencontre Jaqen H’ghar dont elle sauvera la vie alors que celui-ci est retenu prisonnier. Pour la remercier, il l’aidera à trois reprises (en tuant à sa demande). C'est aussi lui qui s’occupera de sa formation chez les Sans-Visages à Braavos pour faire d’elle une tueuse hors pair. Une rencontre absolument essentielle pour Arya Stark.

Jon Snow récupère Grand-Griffe

Dans la saison 1, Jon Snow se voit remettre une épée en acier valyrien par Jeor Mormont. Ce dernier a même pris la peine de remplacer le pommeau par une tête de loup, l’emblême de la famille Stark.

C’est grâce à cette épée en acier valyrien que Jon Snow survivra à son duel avec un Marcheur Blanc à Hardhome. Elle fait désormais partie de sa légende.

L’erreur des enfants de la forêt

Une claque phénoménale. Dans la saison 6, on découvre que ce sont les enfants de la forêt qui sont à l’origine de la création du Roi de la Nuit. Une entité démoniaque créée plusieurs milliers d’années auparavant pour les protéger des Premiers Hommes. Un acte qui n’a probablement pas livré tous ses secrets.

Jon Snow, l’enfant de la glace et du feu

A la fin de la saison 6, les fans de «Game of Thrones» obtenait la confirmation que Jon Snow était bel et bien l’enfant né de l’union entre Lyanna Star et Rhaegar Targaryen. Il est l’enfant de la glace et du feu (et aussi le neveu de Daenerys… yuck !). Cette révélation absolument incroyable sera primordiale dans le dénouement de l’histoire, et il nous tarde de découvrir la réaction de Jon Snow - et de Daenerys - quand il apprendra la nouvelle au cours de la saison 8 (car cela n’a pas eu lieu dans la septième).