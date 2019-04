Taper «Thanos» dans Google réserve une surprise aux fans d'Avengers

A l'occasion de la sortie d'«Avengers : Endgame» aux Etats-Unis, ce vendredi 26 avril, Google a réservé une surprise aux fans en glissant dans son algorithme de recherche un étonnant easter egg.

La marche à suivre est limpide : ouvrir une nouvelle page Google, taper «Thanos» dans votre barre de recherche, cliquer sur l'animation «Gant de l'Infini» (du nom de l'arme du super-vilain) qui apparaît à droite de votre écran, puis observer la magie.

Par un tour de passe-passe digital, le Gant s'anime et réalise le fameux claquement de doigts effectué par le méchant à la fin d'«Avengers : Infinity War», réduisant en poussière la moitié de votre page Google. Soit exactement comme dans le dénouement du précédent film Avengers, où 50 % de l'humanité est tuée en l'espace d'une demi-seconde par un Thanos blessé.

Les précédents : chuck norris, sonic, Pacman...

Pas de panique néanmoins : non seulement l'easter egg ne révèle rien sur l'intrigue du nouvel opus, mais ceux qui voudraient retrouver l'intégralité de leur page peuvent à nouveau cliquer sur le Gant au bout de quelques secondes, et tout revient alors à la normale. Reste à savoir si cette prouesse numérique constitue un petit indice sur le déroulé et le dénouement du film Avengers sorti en salles mercredi dernier.

Ce n'est pas la première fois que le moteur de recherche Google rend honneur au cinéma, à la télévision ou aux jeux vidéo en incrustant des easter eggs. Taper «Trouver Chuck Norris» fait apparaître une série de phrases désopilantes (on vous laisse faire l'expérience ici), écrire «Sonic» fait apparaître le personnage qui, une fois cliqué, fait son bruit de prédilection (là), et rechercher «Pacman» et «Snake» permettent de jouer aux jeux éponymes (ici ou encore là). Google est vraiment partout.