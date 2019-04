Tout savoir sur Catch-22, la série produite et réalisée par George Clooney

Première série produite et réalisée par George Clooney, Catch-22 sera disponible en France dès le 18 mai, en intégralité, pour les abonnés Canal+ et Canal+ Séries.

Soit six épisodes à regarder moins de 24h après leur mise en ligne sur la plateforme américaine Hulu. Pour ceux qui préfèrent attendre une diffusion plus classique, elle sera diffusée sur Canal+ à partir du 23 mai à raison de deux épisodes par soirée, tous les jeudis à 21h.

C’est quoi cette série ?

Adaptation du roman éponyme de Joseph Heller, Catch-22 est une comédie militaire qui suit le destin du capitaine de l’armée de l’air américaine, John Yassarian, durant la Seconde Guerre Mondiale. Particulièrement stressé à l’idée de mourir au combat, et en colère de voir le nombre de missions nécessaires pour finir son service augmenter sans arrêt, il tente de trouver le meilleur moyen de se soustraire à ses obligations militaires.

C’est alors qu’il apprend l’existence du Catch-22, une règle absurde qui stipule que craindre pour sa propre sécurité face à un danger réel et immédiat est le signe d’une personne dotée de toute sa raison, et qu’un homme fou est celui qui souhaite poursuivre ses missions de combats coûte que coûte. Mais que celui qui cherche à être exempté apporte la preuve de sa capacité à faire preuve de raison, et dès lors, il ne peut pas être relevé de sa mission.

Qui sont les acteurs ?

Le rôle principal est interprété par Christopher Abbott, un acteur connu pour son apparition dans la série de Lena Dunham, Girls. Kyle Chandler (Friday Night Lights, Bloodline) est le colonel Cathcart, un homme aussi ambitieux que stupide à la tête de l’escadron de Yossarian. Il souhaite devenir général, et pour ce faire bien voir par ses supérieurs, semble prêt à sacrifier la vie de ses hommes pour mener les missions les plus dangereuses.

George Clooney est le lieutenant Scheisskopf, un commandant instructeur sadique et sans humour envoyé en Italie pour diriger les opérations pour toute la Méditerranée. Hugh Laurie est le major de Coverley, un cadre supérieur de l’escadron de la base aérienne de Pianosa qui passe ses journées à lancer le fer à cheval, écouter du jazz, siroter des martinis, et louer des appartements dans les villes libérées par les Américains.