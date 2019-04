Game of Thrones, saison 8 épisode 3 : la liste des morts (SPOILERS)

Le 3ème épisode de la saison 8, celle qui clôture l'incroyable série Game of Thrones, a été diffusé sur OCS dans la nuit du dimanche 28 avril au lundi 29 avril. Au programme de cet opus, une incroyable bataille entre Winterfell et ses alliés et l'armée du Roi de la nuit. Mais, vous vous en doutez, les personnages ne sont pas tous sortis indemnes de cet affrontement. Voici la liste de tous les morts de cet épisode.

Les Dothrakis

Les Dothrakis ont été les premières victimes des marcheurs blancs. Quasiment tout le courageux peuple de Daenerys Targaryen a été décimé dès le commencement de cette bataille épique.

Edd Tollett

Le chef de file de la Garde de Nuit, venu sauver Sam, fait aussi partie des morts de cet épisode.

Beric Dondarrion

Beric Dondarrion vient également allonger la liste des morts en tentant de protéger Arya et le Limier.

Lyanna Mormont

Lyanna Mormont, patronne de la maison du même nom et fidèle au clan Stark, est également tuée dans la bataille. Mais la jeune fille s'en va de façon honorable en tuant un géant de glace.

Theon greyjoy

«Schlingue» aura sûrement fini de se faire pardonner du clan Stark en se dressant entre le Night King et sa cible ultime : Bran.

Night King

Enorme surprise de cet épisode : Arya, agile et héroïque, transperce le Night King.

Jorah

Malgré l'acte héroïque de la petite (plus si petite) Arya, Jorah perd la vie, comme il le souhaitait, en protégeant sa reine bien-aimée.

Melisandre

Enfin, à l'aube, Melisandre réapparu en début d'épisode, disparaît devant la mine médusée de Ser Davos.