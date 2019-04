Game of Thrones : un personnage ciblé par le Roi de la nuit, mais lequel ? (SPOILERS)

Dans une interview accordée au site Entertainment Weekly, l’acteur slovaque Vladimir Furdik, qui incarne le Roi de la nuit, a fait quelques révélations sur l’ultime saison 8 de Game of Thrones. Notamment qu’il avait une cible bien définie parmi les personnages de la série.

Une révélation de poids pour tous les fans de Game of Thrones qui trépignaient d’impatience de découvrir les six derniers épisodes de celle qui s’est imposée comme la série la plus puissante de l’histoire de la télévision le 14 avril (visible en France sur OCS).

S’il confirme dans cet entretien que le Roi de la nuit n’a jamais voulu être ce qu’il est devenu, qu’il est animé par un sentiment de vengeance (ce qui est une info, là encore) et qu’il est juste un personnage diabolique, Vladimir Furdik a lancé une phrase à agiter les neurones de n’importe quel fan de la série : «Les gens vont découvrir qu’il a une cible qu’il veut tuer, et vous allez découvrir de qui il s’agit». Et bim ! Il n’en fallait pas plus pour justifier la rédaction en toute urgence d’un article sur les cibles potentielles du Roi de la nuit, parce que… vous savez… c’est un peu le cœur de toute cette histoire, non ?

Avant de partir en quête de la pauvre âme que cherche à éradiquer le boss des hommes glaçons, on notera également que le comédien prévoit un nouveau face-à-face entre le Roi de la nuit et Jon Snow (qui s’appelle en fait Aegon Targaryen, mais bon), comparable à l’épisode «Hardhome», mais encore plus fort et plus intense. Y a-t-il eu une baston de regard plus attendue dans l’histoire des bastons de regard au cours des dernières 4,6 milliards d’années, soit depuis la naissance de notre système solaire ? Je ne crois pas non.

Sans attendre, faisons notre Quinté+ des cibles potentielles du Roi de la nuit.

Le plus évident, mais qui, en fait, n’est pas vraiment une cible sinon on le saurait déjà : Jon Snow, aka Aegon Targaryen, aka le neveu de Daenerys Targaryen

Bah oui. Le Roi de la nuit a déjà eu maintes occasions de faire la peau à Jon Snow. Et quand on sait que ce gars au teint très pâle dispose de pouvoirs surnaturels lui permettant de réveiller les morts, de diriger une armée de mort-vivants par la simple pensée, de voir le passé, le présent et l’avenir à sa guise, d’entrer dans les visions (comme avec Bran) des autres et d’établir un contact physique avec eux pendant qu’il s’y trouve, et «je-ne-sais-encore-quel-autre-truc-démentiel» dont il est capable, vous pensez vraiment qu’il aurait laissé Jon Snow s’échapper autant de fois quand celui-ci était largement à sa portée et qu’il n’avait qu’à claquer les doigts pour le supprimer de la surface de Westeros ? Le Roi de la nuit sait ce qu’il fait. Peut-être attendait-il tout simplement le bon moment pour tuer Jon Snow. Mais il semblerait qu’Aegon Targaryen (qui est le véritable nom de Jon Snow pour ceux qui ne suivent pas) ne soit pas sa principale cible. Probabilité d’être la cible : 10%

Le plus évident, car il possède des pouvoirs similaires à ceux du Roi de la nuit : Bran Stark

D’ailleurs, ce n’est plus Bran Stark que nous voyons à l’écran depuis plusieurs épisodes, mais la Corneille-Aux-Trois-Yeux réincarnée. Rappelons également que celui qui était autrefois la Corneille-Aux-Trois-Yeux (brillamment interprété par l’acteur Max von Sydow à partir de la saison 5) est le seul personnage ayant été tué des mains du Roi de la Nuit. Donc ça doit compter pour quelque chose, non ? Peut-être allons-nous découvrir un lien étrange et profond entre les deux hommes (certaines théories affirment qu’il s’agit de la même personne), et/ou que le pouvoir de Bran est le seul capable d’arrêter la course macabre de l’armée du despote glacé, et que de tuer Bran serait alors la garantie d’une victoire totale sur l'espèce humaine. Probabilité d’être la cible : 85%

Le plus évident, et c’est un détail qu’on aurait presque oublié : le bébé de Gilly

Le bébé de Gilly a été sauvé in extremis dans la saison 3 d'un rituel sacrificiel que Craster, le père de Gilly – qui est aussi le père de son enfant (l'inceste n'est définitivement pas un tabou dans cette série) – avait mis en place avec les Marcheurs Blancs. En résumé, Craster faisait offrande de ses fils au Roi de la Nuit que ce dernier transformait ensuite en Marcheurs Blancs (il en aurait donné 99 au total), et en échange, lui et ses filles pouvaient vivre en paix au-delà du Mur.

De nombreuses théories évoquent également l’importance des origines de Craster, qui pourrait avoir du sang Targaryen dans les veines, ce qui revêterait un intérêt particulier pour le Roi de la nuit. On sait que sa mère était une femme du Peuple libre (connus également sous le nom de Sauvageons), mais l’identité de son père reste un mystère. Ces théories expliquent que celui-ci pourrait être le Mestre Aemon Targaryen, ou Bryden Rivers, qui était le bâtard du Roi Aegon Targaryen IV, et deviendra plus tard la Corneille-Aux-Trois-Yeux. Il se pourrait donc que ce bébé soit extrêmement important pour le Roi de la Nuit en raison de sa lignée, et qu’il souhaite le récupérer à tout prix à des fins dont nous ignorons tout pour le moment. Probabilité d’être la cible : 70%

Évident également, mais un doute subsiste : Daenerys Targaryen

Daenerys et ses dragons représentent une réelle menace pour le Roi de la Nuit. On sait que ces cracheurs de feu – qui n’avaient plus survolé les terres de Westeros depuis plusieurs centaines d’années (deux siècles environ) – sont mortels pour les Marcheurs Blancs. On sait également qu’il y a une forte chance pour que Daenerys découvre qu’elle est enceinte de Jon Snow (enfin, son neveu) au début de la saison 8, et que le bébé qu’elle porte pourrait être perçu comme une menace pour le Roi de la Nuit. Ce dernier ayant le don de voir l’avenir, peut-être a-t-il anticipé l’union entre la glace (Jon Snow) et le feu (Daenerys), et souhaite tuer la jeune femme avant qu’elle ne mette au monde un enfant qui deviendrait de facto l’héritier du trône de fer. Et dont la simple existence pourrait mettre en péril leur existence. C’est un peu tiré par les cheveux, mais cela reste une possibilité. Probabilité d’être la cible : 45%

Moins évident, mais la bande-annonce nous laisse imaginer cela comme étant une possibilité : Cersei Lannister

La bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones fait clairement référence à la bataille épique qui se prépare entre les vivants et les morts. On voit à peu près tous les personnages principaux sur le pied de guerre à Winterfell. Elle se termine avec un plan sur les pattes d’un cheval qu’on suppose être celui d’un Marcheur Blanc guidant l’armée des zombies aux portes du château de la famille Stark. Il y a toutefois un personnage important qu’on ne voit absolument pas, et c’est le Roi de la Nuit. Et on sait que ce dernier ne voyage plus à cheval, mais à dos de dragon. Maintenant, remontons dans le temps, à commencer par la saison 2. Dans l’épisode où Daenerys se rend dans la maison des Nonmourants, elle a une vision où Port Réal apparaît sous la neige, avec le trône de fer recouvert de glace dans un palais en ruine.

Puis, dans la saison 4, Bran a une vision dans laquelle il voit l’ombre d’un dragon voler au-dessus de Port Réal (et le palais sous la neige).

Si on mixe ces deux éléments ensemble, il est possible d’imaginer que le Roi de la Nuit ait décidé de laisser ses lieutenants, les Marcheurs Blancs, mener la bataille contre Winterfell, et de partir en direction de Port Réal pour anéantir l’armée de Cersei Lannister (la Compagnie Dorée, qui arrive à bord des navires d’Euron Greyjoy, pourrait être exterminée à peine débarquée au sol… ce qui serait drôle) sur le dos de son dragon de glace. Cersei Lannister est-elle la cible du Roi de la Nuit ? Probablement pas. Mais on aimerait tellement voir sa tête déconfite devant le souverain glacé au moment où celui-ci détruit son palais, son armée, et avec eux l’ensemble de ses rêves égoïstes de pouvoir et de domination. Probabilité d’être la cible ? 1%

Cible bonus : Improbable, mais imaginons un instant qu’Euron Greyjoy soit la cible

Encore un personnage détestable qu’on souhaite voir souffrir et mourir le plus rapidement possible. Euron Greyjoy est un navigateur hors-pair qui a traversé les mers et les océans les plus reculés de ce monde imaginaire. Qui nous dit qu’il n’a pas transgressé certaines règles ancestrales au gré de ses aventures, et que le réveil des Marcheurs Blancs est directement en lien avec ses actions passées ? Un argument de poids contre cette théorie est qu’Euron Greyjoy est arrivé tardivement dans la série, alors que les Marcheurs Blancs ont entamé leur marche vers Westeros dès la première saison. Donc nous n’irons pas plus loin dans cette direction. Mais on aimerait, là aussi, voir Euron Greyjoy tomber nez-à-nez avec le Roi de la Nuit, et prendre peur face à sa toute puissance. Probabilité d’être la cible : 0,2%







Retrouvez la saison 8 de Game Of Thrones sur myCANAL.fr