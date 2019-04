Quand un ancien directeur de la CIA fait une apparition dans Game of Thrones

Dans la nuit de dimanche à lundi, quelques instants avant la diffusion du deuxième épisode de la dernière saison de Game of Thrones, le compte Twitter de la CIA a mis au défi les internautes de repérer l’un de ses anciens agents, qui allait apparaître dans le show.

«Petits oiseaux, soyez à la recherche d’un de nos anciens directeurs adjoints, errant à Westeros dans l’épisode de ce soir», expliquait le tweet, faisant référence aux «oisillons» de Lord Varys, ces petits espions disséminés à travers les différentes villes de la saga et lui permettant de savoir tout ce qu’il s’y passe. Le message était accompagné d’une photo de la personne à rechercher.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…





“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju

— CIA (@CIA) 22 avril 2019