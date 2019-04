Sonic : la bande annonce du film avec Jim Carrey fait douter les fans

Comme l'annonçait la rumeur, Paramount Pictures a finalement diffusé, mardi 30 avril, la toute première bande-annonce du film «Sonic The Hedgehog».

D'une durée - confortable - de 2 minutes et 46 secondes, celle-ci donne ainsi un premier aperçu du film adapté du célèbre jeu vidéo des années 1990, et vient confirmer, en outre, que c'est bel et bien Jim Carrey qui incarne le grand méchant, le Dr Robotnik. Un peu plus tôt dans la semaine, une photo avait fuité à ce sujet (voir ci-dessous).

Rumor: First look at Robotnik in the #SonicMovie, trailer releases tomorrow pic.twitter.com/IMf4pjQX6U — SEGAbits (@SEGAbits) April 29, 2019

Dans le film, le Dr Robotnik est mandaté par l'armée américaine, qui cherche à savoir pourquoi les Etats-Unis sont confrontés à une panne d'électricité géante, alors qu'il s'agit, bien sûr, là de l'œuvre de Sonic, le hérisson bleu qui possède la particularité de dépasser la vitesse du son, soit 1.224 km/h, en courant.

Sonic, dont la voix américaine est assurée par Ben Schwartz, va de son côté faire la connaissance du policier Tom Wachowski (campé à l'écran par James Marsden) et faire équipe avec ce dernier pour «sauver la planète» de la folie du Dr Robotnik.

Des fans dans l'ensemble pas convaincus

Mais si les fans de Sonic attendaient avec impatience la bande-annonce, force est de constater que les premières réactions sont pour le moins mitigées, au vu des différents messages postés sur les réseaux sociaux.

Premier grief fait par les fans, à l'écran, la célèbre mascotte de Sega ne ressemble, selon eux, pas du tout à ce qu'elle était dans le jeu vidéo. Un reproche qui concerne aussi Jim Carrey, très éloigné physiquement du Dr Robotnik, surtout au niveau de la moustache.

Donc Jim Carrey en Robotnik et Sonic qui ne ressemble pas à Sonic.



Eh ben... Je pensais avoir tout vu mais non.. https://t.co/dkp7vViwUz — Marc - Le monde du cinéma (@Frikratos) April 30, 2019

La musique de la bande annonce, Gangsta's Paradise de Coolio, est loin de faire l'unanimité, elle non plus.

(J'ai rien contre la musique original de la bande annonce hein....mais....l'associer à l'univers de Sonic c'est QUOI le problème? ) — Shura Mune - JaPex DeadlyDio P672 (@ShuraMune) April 30, 2019

En résumé, les fans semblent dans l'ensemble plutôt déçus et peu disposés à se déplacer dans les salles. «Sonic The Hedgehog» devrait sortir aux Etats-Unis à la fin cette année, avant de débarquer, en France, au début de l'année prochaine.

Moi après avoir vu la bande annonce de sonic pic.twitter.com/7J6Fn89eIm — ZILLA-METAL (@KingKoZilla) April 30, 2019